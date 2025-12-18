¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Banco de Sangre bono navideño Servicio Penitenciario
Empresarial

Colegio de Abogados de Corrientes organiza Torneo de Fútbol 5 Femenino Relámpago

Por El Litoral

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 10:00

 

El Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción de Corrientes invita a participar del Torneo de Fútbol 5 Femenino Relámpago, un evento deportivo que busca promover la integración y el compañerismo entre mujeres de distintos ámbitos.

El torneo, que se llevará a cabo el sábado 20 en Boca Center a partir de las 09:00 hs, contará con la participación de equipos femeninos integrados por profesionales de la abogacía, no profesionales, personal del cuerpo no docente y equipos de distintos puntos de la provincia.

El Colegio de Abogados estará representado por su equipo oficial, "Código Rosa FC", reafirmando su compromiso con el deporte y la participación femenina.

"Es un orgullo para nosotros promover este tipo de eventos que fomentan la integración y el trabajo en equipo", expresó Juan Manuel Bobadilla, Presidente del Colegio de Abogados de Corrientes.

La jornada promete ser un éxito y un espacio para celebrar el deporte, la inclusión y el trabajo en equipo.

Detalles del evento:

- Lugar: Boca Center
- Fecha: Sábado 20
- Horario de inicio: 09:00 hs
- Equipos participantes: Profesionales de la abogacía, no profesionales, personal del cuerpo no docente y equipos de distintos puntos de la provincia.
 

