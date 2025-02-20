Primer encuentro de rectores 2025: "Hemos empezado la transformación del nivel primario"

El Ministerio de Educación de Corrientes realizó este jueves el primer encuentro de rectores 2025, donde se analizaron principales los lineamientos para el presente ciclo lectivo y se exploraron estrategias para mejorar la administración y el liderazgo, entre otros temas.

El evento contó con la presencia de la ministra de Educación Práxedes López, quien dijo al respecto que “en las escuelas normales, hemos empezado la transformación en el nivel primario”.

La funcionaria explicó que Corrientes cambió el paradigma de la enseñanza, “hoy necesitamos que el alumno en primer grado empiece a leer y en tercer grado lea de manera fluida” y contó que muchos alumnos llegan a la secundaria sin saber leer fluidamente.

Conociendo esta situación, López pidió a los rectores que se tomen todo el tiempo necesario para mirar la trayectoria de los alumnos, “un alumno que no sabe leer no interpreta, y eso afecta a todas las materias”, remarcó.

Además, la ministra pidió trabajar en el sostenimiento de la matrícula: “Miren la matrícula y hagan un seguimiento”, dijo y adelantó: “Vamos a comenzar con la transformación de las escuelas secundarias y para eso tomamos algunos establecimientos como prueba piloto. Sepan que hay un equipo que va a trabajar intensamente con ustedes para que el camino sea más sencillo”.

También se contó con la presencia del subsecretario de Educación, Julio Navias, quien se puso a disposición de los rectores. “Aunque estamos siempre en contacto por las distintas temáticas que se presentan en las escuelas, quiero remarcar que estoy a disposición. Estamos empezando un año difícil, pero siempre cuando hay dificultades salimos adelante aportando lo mejor y tratando de encontrar soluciones”, dijo el funcionario.

Durante esta jornada los rectores compartieron experiencias, analizaron desafíos y exploraron estrategias para mejorar la administración y el liderazgo en las escuelas. Con esto se busca construir un marco de gestión que responda a las demandas actuales y que también anticipe las necesidades futuras y promueva un ambiente de excelencia y colaboración.