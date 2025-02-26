El Ministerio de Desarrollo Social presta asistencia a celiacos

El Ministerio de Desarrollo Social informó que este jueves comienza la entrega de módulos alimentarios para celíacos en el Barrio Apipé de la capital correntina.

La actividad es organizada por el Programa de Apoyo Nutricional a la Persona Celíaca dependiente de la Dirección de Seguridad Alimentaria, que tiene por objetivo brindar apoyo nutricional a las personas que padecen esta enfermedad

Se entregarán los módulos de 7 a 13 en Murcia 59 del Barrio Apipé.

La entrega continuará el día viernes y se recuerda que los beneficiarios deben concurrir con DNI.

En toda la provincia se tiene registrados a 1700 beneficiarios de este apoyo nutricional.

Quienes esten interesados en formar parte del programa pueden acercarse al ministerio de 7 a 13 en el Área de Celiaquía de este organismo en Murcia 59 del barrio Apipé.