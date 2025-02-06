Scouts correntinos participaron en el Campamento Nacional 2025

El Campamento Nacional Punto Sur finalizó con un emotivo cierre en Necochea, con la participación de 60 Scouts correntinos de distintos puntos de la Provincia

Del domingo 26 al viernes 31 de enero, Scouts de Argentina llevó a cabo el Campamento Nacional “Punto Sur” en el Centro Scout Argentina de Necochea, donde recibió a más de

2000 jóvenes y adultos del movimiento scout de todo el país.

Los jóvenes y adultos de los grupos Scouts de la Provincia que participaron son oriundos de Capital: Nuestra Señora del Rosario y San Juan, Mercedes Mario Abel Adis y de Goya Nuestra Señora del Rosario.

El evento fue un espacio de encuentro, formación y crecimiento tanto personal como colectivo. El principal objetivo de Punto Sur proporcionó una instancia integral de aprendizaje y fortalecimiento para los miembros de Scouts de Argentina, enfocándose en la implementación del programa de jóvenes actualizado, el nuevo sistema de gestión de adultos y los procesos de participación juvenil.

Durante la semana, los participantes participaron en talleres, actividades recreativas y foros, diseñados para potenciar habilidades de liderazgo y fortalecer el sentido de pertenencia al Movimiento Scout. Además, se promovieron iniciativas solidarias con impacto en los barrios cercanos, reafirmando el compromiso de la organización con la comunidad. En la Minga que

los designaron ayudaron en el desmalezado y arreglo de la Granja comunitaria Ñuke Mapu.

Unas de las noches colocaron un Stand Provincial en las Noches de las Provincias para demostrar la cultura correntina y difundir los distintos lugares turísticos que tiene Corrientes para que los Scouts de otros lugares del país vengan a conocer la naturaleza por descubrir.

Los eventos contaron con espacios diferenciados para jóvenes, formadores y educadores, con actividades adaptadas a cada grupo. Se trabajaron dinámicas de intercambio cultural, capacitaciones y ejercicios de trabajo en equipo, con el objetivo de fortalecer la participación juvenil y el desarrollo personal.

PROXIMOS EVENTOS

El VII Rover Moot Nacional será una propuesta inédita en la historia de los Moots Nacionales ya que invitamos a las y los Rovers entre los 18 y los 22 años que tendrá dos sedes en la Costa Atlántica de Argentina del 17 al 24 enero de 2026. El Rover Moot Nacional es el evento nacional de referencia de la Rama Rovers de Scouts de Argentina.