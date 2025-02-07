Dengue: Salud Pública detectó el primer caso en la capital correntina

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, informó este viernes que detectó el primer caso de dengue en la provincia.

Cardozo precisó que la persona infectada es de capital. Aclaró que tuvo síntomas leves y actualmente está recuperada. Además, informó que se realizaron las tareas correspondientes al caso.

Por otra parte, la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla dijo sobre la situación que "el movimiento de la población va generando un aumento del riesgo de circulación viral en toda la provincia. Turistas y familiares ingresando a Corrientes de zonas con circulación viral, así como correntinos yendo a áreas de riesgo, más la presencia del vector y el cambio climático, son propicios para incrementos".

Salud Pública recuerda que quien viaje a zonas donde hay registro de casos de dengue deben usar repelente. Además, la cartera sanitaria continúa haciendo trabajo preventivo en la capital y el interior provincial.

Al respecto Bobadilla recordó que es fundamental vaciar, limpiar y cubrir todos los objetos que puedan acumular agua estancada, como macetas, neumáticos, recipientes de agua, entre otros.

Además de eliminar los criaderos de mosquitos, se recomienda el uso diario y frecuente de repelentes en la piel y en la ropa (preferentemente de mangas largas y pantalones largos); colocar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los mosquitos al domicilio; cambiar el agua de bebederos y floreros con frecuencia; y mantener limpios los desagües y canaletas para evitar la acumulación de agua.

