Mantienen el combate contra el fuego con guardias de cenizas y medios aéreos

Los tres principales focos de incendios de gran magnitud que mantuvieron a decenas de bomberos, brigadistas y personal de defensa civil con una intensa labor durante las jornadas de miércoles y jueves, quedaron bajo control y con guardia de cenizas en las primeras horas del viernes.

Durante su recorrida por la zona afectada por los incendios, el gobernador Gustavo Valdés garantizó el jueves la disposición de todas las áreas gubernamentales en coordinación con fuerzas locales para el combate al fuego. Es así que coordinó las tareas que realizan Bomberos Voluntarios, Policía de Corrientes, Brigadas Forestales, Defensa Civil, los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social, y la DPEC, junto al aporte que realizan los municipios para sofocar las llamas.

No obstante, las altas temperaturas y la posibilidad de cambios en la dirección del viento, requieren un monitoreo permanente y la extrema colaboración de la población para evitar sucesos de magnitudes similares y nuevos focos en las próximas horas.

“El foco de Solari se declaró controlado, aunque se mantiene la guardia de cenizas. Los equipos – de brigadistas y bomberos – se mantienen activos en la zona por las dudas”, detalló Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil de la provincia.

Desde primera hora de este viernes, la tarea requirió volver a coordinar el despacho de medios aéreos, para terminar de controlas los focos que se complicaron el día anterior. “En Perugorría quedó un foco menor, que se sigue combatiendo en Aguaí Grande, allí está las brigadas de incendios pero también van a reforzar los medios aéreos”, apuntó Lovinson.

En La Cruz, en la zona de Loma Alta “hay otros focos activos pero circunscriptos, allí se trabaja con sistema de cortafuegos y quedó apostada una dotación mínima de guardia”, explicó.

A esos tres puntos más complicados, se sumó un incendio en Riachuelo, de unas 50 hectáreas. “Allí trabajan bomberos y brigadas contra incendios”, detalló el referente.

Denunciar el fuego

A través de las redes sociales del gobierno, se reitera la campaña que recuerda la prohibición de quemar en todo el territorio provincial. “Si ves fuego o una columna de humo, denúncialo”, insta el mensaje, que busca activar las alertas de incendios rurales o forestales con la mayor anticipación posible. Los medios de contacto para dar aviso de posibles focos ígneos son el 911, el número 3794 50 46 97 y la app grautita para descargar a los celulares llamada Alerta Corrientes.

Banderas Amarillas

Desde la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, iniciaron también una nueva campaña que busca respaldar el trabajo del combate contra el fuego en los campos y forestaciones de la provincia.

Así, convocan a los socios de las distintas sociedades rurales a colaborar de tres maneras diferentes: “Los establecimientos que tengan perforación y bombas de agua disponibles cercanas a las rutas, que se identifiquen con una bandera o pañuelos amarillos en los ingresos, sean en cualquier camino rural o ruta provincial o nacional”, indicaron.

Por otra parte, “los establecimientos que tengan reservorios de agua o tanques australianos, que informen a sus sociedades rurales con ubicación de GPS las coordenadas, para facilitar el trabajo de pilotos de aviones hidrantes y helicópteros”, apuntaron.

Y como tercera medida, requieren “poseer de reservas de agua potable suficiente para abastecer a las personas que atacan los focos”.

Con esas acciones, apuntan a facilitar la labor de bomberos y brigadistas en la reposición de agua.