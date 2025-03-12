El Ministerio de Educación realizó un relevo de estudiantes inmigrantes en la provincia

El Ministerio de Educación de Corrientes presentó los resultados de una investigación que relevó el porcentaje de estudiantes inmigrantes en la provincia y su distribución en el territorio.

Con el objetivo de pensar estrategias específicas para acompañar el proceso de alfabetización inicial, articulación y apoyo, el Ministerio de Educación impulsó este estudio que estuvo a cargo de María Sara Lanari Zubiaur, Celmira Rey, Santiago Poberezny, Sebastián Sandoval y Iara Margalit Waisberg

El trabajo surgió como respuesta a una realidad territorial de la provincia y a la necesidad de mejorar las herramientas de monitoreo de las trayectorias de la población migrante para poder identificar las rutas educativas de los estudiantes inmigrantes y, en consecuencia, acompañarlos con un diseño curricular apropiado a la interculturalidad y el plurilingüismo generados por la movilidad humana.

RESULTADOS

La mayor cantidad de estudiantes inmigrantes se centra en el nivel primario (195/417) y en el nivel secundario (151/417). Además, la mayoría son de nacionalidad paraguaya y uruguaya, siendo la venezolana, colombiana y brasilera en menor escala.

La mayor concentración se da en las localidades de Corrientes Capital, Goya, Paso de los libres, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé e Ituzaingó. También se debe tener en cuenta la movilidad interna en la que se reconocen estudiantes de otros países pero también de otra localidad y de otra provincia.

Esta información es crucial para realizar futuras investigaciones y eventuales derivaciones para la toma de decisiones en las agendas gubernamentales, en virtud de su incidencia en términos de inclusión socioeconómica de los inmigrantes en el marco de su acceso a la educación.

También esta investigación ayuda a pensar en la necesidad de flexibilizar los diseños poniendo en consideración las experiencias de vida y culturales de estos estudiantes que resignifican en el encuentro la propia cultura. Ser conscientes de la importancia de involucrar a las familias y a la comunidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todo esto para garantizar el acceso a la educación, la permanencia escolar y el egreso efectivo.