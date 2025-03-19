Por la amenaza de una bomba, suspenden las clases en un campus de la Unne

Por la amenaza de una bomba suspenden las clases en el campus Sargento Cabral de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) en la ciudad de Corrientes, informaron fuentes oficiales de la institución.

Según la información que brindaron desde el campus ubicado por Sargento Cabral 2001, este miércoles quedarán suspendidas las actividades tras la amenaza de bomba que surgió en las facultades de Medicina.

Por este motivo, Fiscalía solicitó la evacuación del personal y estudiantes por precaución.

En tanto que, en el lugar se aguarda las respectivas indicaciones de Gendarmería Nacional para la requisa del establecimiento

Vale mencionar que en dicha institución se cursan las carreras de Comunicación Social, Relaciones Laborales y Turismo.