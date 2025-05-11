Día del Guardaparque: el Gobierno celebra a los custodios del patrimonio natural

Como cada 11 de mayo, el Gobierno Provincial celebra a los primeros guardianes que fueron baqueanos y lugareños de los Esteros del Iberá que pasaron a pertenecer al cuerpo de guardaparques provinciales.

Con la creación de la Reserva Provincial Iberá en abril de 1983 se dio un gran paso hacia la preservación de nuestros recursos naturales y al mismo tiempo, un cambio cultural respecto al cuidado en esta área protegida.

De esa forma, el Gobierno de Corrientes conformó este grupo a través de una ley que los jerarquiza en sus funciones como custodios del patrimonio natural correntino. Se comenzaba entonces a construir una historia de conservación del patrimonio natural de todos los correntinos y que marcaba un hito. Un antes y un después hasta llegar a un presente con debilidades, pero con más fortalezas y orgullo por todo lo logrado y todo lo alcanzado en el trabajo de tantos años.

En virtud a esta memorable fecha, se concretó hoy en la reserva Rincón Santa María (Ituzaingó) un emotivo acto para homenajear a hombres y mujeres que a lo largo del año dedican esfuerzo en el cuidado del Gran Parque Iberá. Guardaparques provinciales de las diferentes secciónales celebraron su día compartiendo una agradable jornada.

La ministra de Turismo Alejandra eliciri asistió junto al subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas Augusto Costaguta y el director de Parques y Reservas Vicente Fraga; en tanto que también acompañaron la vice intendente de Carlos Pellegrini Diana Frette y la coordinadora del programa provincial Emprendedores Somos Todos Lourdes D’Arrigo.

Los pioneros

Todos los 11 de mayo se recuerda a Lucas Piedrabuena, Ramón Cardozo, Lauro Sánchez, Félix Rodríguez, Ramón Molina, Humberto Rodríguez, Bernardo Fariña, Bruno Leiva, Isidro Rojas y “Mingo” Cabrera. Nuestros primeros Guardaparques Provinciales. Los que empuñaron la bandera por una Corrientes mejor, vanidosa de sus logros en la protección del patrimonio. Fueron el motivo para instituir esta fecha como el día del Guardaparque Provincial.

