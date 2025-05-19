Están abiertas las inscripciones para la Diplomatura en Gestión Hospitalaria

La Escuela de Gobierno abrió este lunes las inscripciones para la Diplomatura universitaria en Gestión Hospitalaria.

Esta propuesta se lanza en conjunto al Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste.

El programa está dirigido a quienes cumplen funciones en los servicios sanitarios de la administración pública provincial o profesionales afines, debiendo contar con título secundario o superior. La modalidad de cursada es a distancia, con clases semanales virtuales sincrónicas y tiene una duración de seis meses.

Los requisitos para aprobar son haber cumplido con todas las actividades del aula virtual y una asistencia del 75% de las clases y haber realizado el trabajo grupal integrador.

Para inscribirse y obtener más información se puede acceder al siguiente link: https://linktr.ee/EscuelaDeGobiernoCorrientes.

La ventana de inscripción se cierra el domingo 25 de mayo, luego se comunicarán las postulaciones aceptadas. La cursada, iniciará a principios de junio, a través del campus virtual de la Universidad Nacional del Nordeste.

Los interesados también se pueden comunicar con la Escuela de Gobierno de la Provincia de Corrientes por mail [email protected] o a través de Instagram (@Escuela_Ctes)