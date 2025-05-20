¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Vamos Corrientes ELI
Salud pública

Se intensifica la asistencia a personas con discapacidad de la provincia

El miércoles se realizará un operativo en el hospital de la localidad de Mariano I. Loza. Profesionales de la Junta Evaluadora entregarán el CUD a quienes lo precisen.

Por El Litoral

Martes, 20 de mayo de 2025 a las 10:25

Salud Pública informó que continúa con el operativo para realizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en diferentes localidades de la provincia. El miércoles las tareas se realizarán en Mariano I. Loza.

El operativo sanitario fue desarrollado por la Dirección de Discapacidad y se encuadra en el Plan Estratégico trazado por el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, la Junta Evaluadora y la Certificadora de Discapacidad.

El viernes pasado se desplegaron acciones en Perugorría con un resultado positivo, ya que un número importante de personas iniciaron el trámite por primera vez y otras actualizaron el CUD.

Así mismo, el personal del Centro Integral Comunitario de Perugorría llegó hasta los domicilios de quienes por su condición requerían la presencia de los profesionales de la Junta Evaluadora.

El próximo miércoles, estas acciones se replicarán en el hospital de la localidad de Mariano I Loza partir de las 8.30.

El CUD es un documento que certifica la discapacidad de una persona en cuanto a las áreas intelectual y mental, visual, motora, auditiva, respiratoria, cardiovascular, renal urológica y/o digestivo/hepática y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado. Tiene validez en todo el país y su tramitación es voluntaria y gratuita.

Actualmente, la Dirección de Atención a la Discapacidad cuenta con 9 juntas que funcionan en los Hospitales de: Curuzú Cuatiá, Goya, Ituzaingó, Mercedes, Monte Caseros, Bella Vista, Paso de los Libres y Santo Tomé. En la ciudad de Corrientes, en 9 de Julio 1041.

