Más de 180 residentes del Sistema de Salud recibieron sus diplomas de egreso 

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, realizó el Acto de Egresados de Residencias en Salud 2025 donde más de 180 residentes recibieron sus diplomas.

En este marco, el subsecretario Carlos Casella, expresó a los residentes que “trabajen con amor”. “La medicina es amor. El paciente merece todo nuestro respeto y atención. Tenía un profesor que nos decía: anímense a cometer errores nuevos. El conocimiento tiene fecha de vencimiento, tenemos que estar actualizados y saber trabajar en equipo”, dijo y remarcó el valor de la universidad pública.

Por su parte, Teresita Domínguez, transmitió el saludo del ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, quien “sabe el compromiso que tienen con el sistema de salud”.

“Han sido protagonistas y parte fundamental del sistema de salud. Sé con seguridad que se han esforzado brindando una excelente atención a los pacientes. No han tenido miedo a las dificultades porque tuvieron compromiso humano hacia las personas. Además de ese compromiso, han tenido esfuerzo”, indicó.

A la vez, expuso que “han aprendido a tener empatía con los pacientes y también con sus compañeros, han aprendido a trabajar en equipo y han sido fuertes antes las dificultades”. “No olviden a sus maestros. Les digo que sueñen, busquen la excelencia, no tengan miedo. Va a haber dificultades seguramente pero, siempre piensen que el mañana será mejor. Así como decía mi madre, el estudio y la formación es algo suyo, que nadie le quita. Por muchos más éxitos y felicitaciones”, finalizó.

“Para nosotros es un honor acompañarlos en este acto tan especial, donde terminan una etapa muy importante en su vida. La vocación de servicio nos impulsa a continuar la formación”, dijo Nora Ropelato y valoró el esfuerzo de los egresados.

Al mismo tiempo, agregó que “la única manera de hacer un gran trabajo es amando lo que hacen. No pierdan de vista el compromiso con la salud para dar una atención de calidad y humana”.

“Desde la Facultad de Medicina, siempre es un orgullo y compromiso estar presentes en este acto. La mayoría son egresados de la universidad pública y esto habla de la importancia de la relación entre esta institución académica y el sistema de salud de Corrientes y también de Chaco. Sostengo que este sistema de formación de recurso humano es el mejor”, expresó Germán Pagno y recordó que las puertas de la facultad siempre estarán abiertas.

Seguidamente, realizaron entrega de reconocimiento a los profesionales que se han destaco por su trayectoria, por sus valores éticos, académicos y por el acompañamiento a los residentes en su formación.

Ellos fueron los doctores Daniel Palma, Romilio Monzón, María Teresa Villalba, Augusto Millán y la licenciada Emilce Ortega Maidana.

A continuación, hubo un espectáculo musical a cargo del grupo Amandayé y, luego, entregaron Certificados de Egresados del Sistema de Residencias.

Este sistema de formación profesional se realizó en los hospitales “Dr. Jaime M. Dávila” de Empedrado; “San Juan Bautista” de Santo Tomé; “Las Mercedes” de Mercedes; “Dr. Fernando Irastorza” de Curuzú Cuatiá; “Dr. Camilo Muniagurria” de Goya; “Dr. Ricardo Billinghurst” de Ituzaingó; “María Auxiliadora” de Saladas; “Pte. Raúl Alfonsín” de Riachuelo; “Dr. Samuel W. Robinson” de Monte Caseros y “San Roque”, de Esquina.

En Capital, en los hospitales: Geriátrico “Juana F. Cabral”, “Dr. José R. Vidal”, de Salud Mental “San Francisco de Asís, de Campaña “Escuela Hogar, “Ángela I. de Llano”, Escuela “Gral. José F. de San Martín”, Materno Neonatal “Eloísa T. de Vidal”, Pediátrico “Juan Pablo II”.

También, recibieron su diploma quienes hicieron la residencia con la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud y en el Laboratorio Central de Corrientes.