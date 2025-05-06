Extienden la convocatoria para ser bombero: cuántos ya se inscribieron

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital informó este martes que reabrió la inscripción para aspirantes que deseen sumarse al ingreso de capacitación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Corrientes. La convocatoria estará abierta hasta finales de mayo y va dirigida a personas entre 18 y 35 años que residan en Corrientes Capital y estén comprometidas con el servicio de entrega a la comunidad ante las emergencias.

El jefe del Cuartel, Daniel Bertorello dialogó con diario El Litoral, y detalló que: "en este momento ya contamos con 90 inscriptos. El período de inscriptos de la campaña de aspirantes, la extendimos y estaremos cerrando a finales del mes".

Además agregó que, los aspirantes deben vocación de servicio. Es decir, "dar y dejar su tiempo. Además de que deben poseer mucha energía por la adrenalina de las emergencias. El objetivo está en ayudar al prójimo", señaló.

"Esto implica dejar el tiempo libre para colaborar en estos asuntos por razones laborales. Es un voluntariado, nadie gana dinero con esto. Por eso es que se busca profesionalismo", agregó.

El jefe Bertorello, detalló el perfil que deben tener los voluntarios. "Tienen que tener capacitación teórica y práctica, con conocimiento en toda clase de incendios, por ejemplo en los rescates". De esta manera, el aspirante tendrá exámenes parciales y finales.

Se pide describir las aptitudes psicofísicas compatibles con las exigencias de la función. Además, se requiere no contar con antecedentes penales, mantener una conducta acorde al servicio y presentar buena presencia.

"Vamos ir mirando los documentos de los aspirantes. Tenemos que estudiar si no tienen problemas con la ley ni temas judiciales, ya que en caso que sí, el postulante se descartaría automáticamente", dijo Bertorello. En este sentido, agregó que: "para ser bombero voluntario tenes que tener un legajo totalmente limpio, sin causas"

Ser bombero voluntario no es solo una vocación, sino también una responsabilidad que exige preparación constante, compromiso emocional y capacidad de trabajo en equipo.

Por ello, la capacitación inicial representa una etapa fundamental para quienes aspiran a vestir el uniforme y sumarse a una historia de entrega que se renueva cada día. Además, en los últimos años, su tarea tuvo una exponencial visibilidad en el NEA.

REQUISITOS

El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios, Bertorello, informó que las inscripciones para formar parte del cuerpo seguirán abiertas hasta fines de mayo. Las personas interesadas en postularse deberán completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://goo.su/GObF96O.

Entre los requisitos obligatorios se destacan: residir en la ciudad de Corrientes, tener entre 18 y 35 años, acreditar aptitudes psicofísicas compatibles con la tarea, no poseer antecedentes penales, mantener buena conducta y contar con una presencia acorde al rol.

Bertorello explicó que el proceso de formación tiene una duración de un año y medio, con instancias de exámenes parciales y finales. "Para poder ser bombero, es necesario aprobar el examen final con una nota mínima de 7", detalló.

En cuanto a los cupos disponibles, el jefe del cuartel precisó que se busca incorporar entre 15 y 20 personas. “Aunque se trata de un voluntariado, los aspirantes deben cumplir con reglamentos internos establecidos a nivel provincial, que aprenderán y deberán respetar durante su formación”, concluyó.