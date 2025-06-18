La Provincia avanza en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD)

En el marco de las políticas públicas que impulsa el Gobierno provincial, la Dirección de Atención a la Discapacidad articuló acciones con instituciones locales para facilitar la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) a personas que asisten a espacios de inclusión.

La iniciativa se desarrolla desde el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, con el objetivo de ampliar el alcance del CUD en toda la provincia. En este contexto, la directora de Atención a la Discapacidad, Mirta Mendoza, se reunió con referentes del Programa Incluir, que funciona en el Centro Inclusivo del Ministerio de Coordinación y Planificación, y con integrantes de la Asociación Centro Solidario San Jorge.

Durante el encuentro, se coordinaron estrategias para facilitar el acceso al certificado, un documento público que acredita oficialmente la discapacidad de una persona, ya sea en el área intelectual, mental, visual, motora, auditiva, respiratoria, cardiovascular, renal, urológica o digestiva. Su tramitación es voluntaria, gratuita y tiene validez en todo el país, permitiendo el acceso a distintos derechos, beneficios y prestaciones estatales.

También participaron de la reunión la coordinadora del Centro Inclusivo, Luján Verdún, y la presidenta de la Asociación San Jorge, Bertha Daitter. El encuentro reafirmó el compromiso de trabajar en conjunto para garantizar derechos desde un enfoque integral, con perspectiva de accesibilidad e inclusión social.

Actualmente, la Dirección de Atención a la Discapacidad cuenta con nueve juntas evaluadoras distribuidas en los hospitales de Curuzú Cuatiá, Goya, Ituzaingó, Mercedes, Monte Caseros, Bella Vista, Paso de los Libres, Santo Tomé y en la ciudad de Corrientes (9 de Julio 1041).

