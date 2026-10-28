Divina Tower y Divina Medical Spa presentan Wellness Stays: una nueva forma de vivir el bienestar en Asunción

Divina Tower Apart Hotel y Divina Medical Spa presentan Divina Wellness Stays, una propuesta que invita a descubrir una forma diferente de hospedarse en la ciudad, combinando el confort de una estadía con experiencias de bienestar y cuidado personal.

Bajo el concepto “CHECK IN. RESET. CHECK OUT.”, la iniciativa transforma una noche de alojamiento en una oportunidad para desconectarse de la rutina, dedicarse tiempo y disfrutar de servicios seleccionados en un entorno de confort y atención personalizada.

La propuesta está diseñada para dos personas e integra una noche de hospedaje en Divina Tower Apart Hotel con servicios especializados de Divina Medical Spa.

Cinco experiencias para conectar con tu bienestar

RESET | Medicina Funcional: Una experiencia orientada al bienestar integral, que incorpora el enfoque de la medicina funcional.

RECOVER | Recovery: Una propuesta enfocada en la recuperación, el descanso y el bienestar físico.

BODY | Medicina Estética Corporal: Una experiencia dedicada al cuidado corporal mediante tratamientos estéticos seleccionados.

GLOW | Medicina Estética Facial: Una propuesta centrada en el cuidado del rostro y tratamientos de medicina estética facial.

RENEW | Medicina Estética Facial Láser: Una experiencia que incorpora tecnología láser aplicada al cuidado y renovación de la piel.

Los servicios incluidos varían según el paquete y están sujetos a evaluación profesional.

Una nueva forma de hospedarse en Asunción

No todos los check-ins tienen que ser para escapar de la ciudad. Algunos pueden ser para volver a vos.

Esta es la filosofía que inspira Divina Wellness Stays: ofrecer una experiencia que va más allá del hospedaje tradicional, integrando descanso, confort y atención especializada en un mismo lugar. La propuesta está dirigida tanto a residentes que desean una pausa diferente como a visitantes interesados en combinar su estadía con experiencias de cuidado personal.

Experiencias de una noche para dos personas

Los paquetes Divina Wellness Stays se presentan desde USD 297, con una noche de alojamiento para dos personas y servicios seleccionados según la experiencia elegida.

CHECK IN. RESET. CHECK OUT.

Sobre Divina Tower y Divina Medical Spa

Divina Tower Apart Hotel ofrece una propuesta de hospitalidad contemporánea en Asunción, con espacios diseñados para brindar comodidad, privacidad y una experiencia de alojamiento diferenciada.

Divina Medical Spa, clínica de dermoestética, complementa esta propuesta con profesionales especializados, tecnología avanzada y tratamientos de medicina estética y bienestar, bajo un enfoque de atención personalizada.

Información y reservas

Divina Wellness Stays | Una noche para dos personas | Desde USD 297



Divina Tower Apart Hotel y Divina Medical Spa | Asunción, Paraguay



Consultas y reservas: a través de los canales oficiales de Divina Tower Experience.