Corrientes acompañó pedido de emergencia industrial en Tucumán

Representantes de las Uniones Industriales del Norte Grande (Uninor) expusieron un documento crítico ante el Parlamento regional en Tucumán, donde advirtieron sobre la crisis del sector y solicitaron declarar la emergencia industrial.

En el encuentro participaron funcionarios correntinos, así como un representante industrial de la provincia.

Pedido de emergencia industrial

El documento, elaborado por Uninor, fue presentado durante la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino.

En el texto, los industriales señalaron un contexto de caída sostenida de la producción, así como la pérdida de empleo en el sector. A esto último se reportó que existen dificultades estructurales en la región.

Además, propusieron avanzar en una ley de emergencia industrial y la creación de una comisión específica para abordar la problemática.

Medidas propuestas

Entre los principales planteos, el sector solicitó:

Reducción de la carga impositiva

Eliminación de trabas al comercio interprovincial

Revisión de esquemas fiscales

También pidieron garantizar la disponibilidad de saldos a favor en Ingresos Brutos y suspender ejecuciones fiscales en el actual contexto económico.

Participación de Corrientes

El documento fue acompañado por referentes industriales de diez provincias, entre ellos el presidente de la Uicorr, Juan Manzolillo.

En el plano político, se destacó la presencia de autoridades de Corrientes, como Eduardo Tassano, Henry Fick y Gustavo Valdés.

La participación correntina formó parte del acompañamiento institucional al planteo del sector industrial regional.

Advertencias sobre el impacto regional

Durante la exposición, los industriales remarcaron que la crisis afecta con mayor fuerza al Norte Grande, donde el cierre de empresas suele ser definitivo por la baja diversificación económica.

“Sin industria no hay Nación. Sin industria no hay región”, concluye el documento presentado ante los legisladores.