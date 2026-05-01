Invitación a la comunidad – Sociedad Libanesa de Corrientes

La Sociedad Libanesa de Corrientes tiene el honor de invitar a toda la comunidad, y en especial a los paisanos de raíces libanesas, a participar de la conmemoración de un nuevo aniversario de su fundación, acontecida el 3 de mayo de 1917.

En este marco, mañana sábado 2 de mayo, a partir de las 21:00 horas, se llevará a cabo un encuentro fraternal en nuestra sede social, sita en calle San Lorenzo 1341 de la ciudad de Corrientes. A las 22:00 horas se realizará un breve acto protocolar, continuando luego con un espacio de encuentro, identidad y tradición compartida, culminando con un brindis de unión a la medianoche.

La invitación es a la canasta, proponiendo que cada familia acerque comidas típicas o lo que desee compartir, en un clima de cercanía, pertenencia y celebración de nuestras raíces.

Este encuentro busca fortalecer los lazos que nos unen como comunidad, honrar a nuestros mayores y proyectar juntos el futuro de nuestra querida institución.

La Sociedad Libanesa nos necesita presentes, unidos y activos.

Unámonos.