David Nuñez Widanka

Técnico Superior en Educación y Seguridad Vial

Especial para El Litoral

La actual traza vial que atraviesa la ciudad de Corrientes desde el acceso del Puente General Belgrano hasta la Rotonda de la Virgen no constituye, ni jurídica ni administrativamente, una Ruta Nacional. Se trata, en realidad, de una avenida urbana compuesta por distintos tramos con denominaciones específicas, conforme al desarrollo histórico y urbanístico de la ciudad.



La principal vía de comunicación de la Capital, y que a pesar del gran crecimiento y expansión que tuvo Corrientes en las últimas décadas, continúa siendo la avenida 3 de Abril, que durante gran parte de la historia de la ciudad fue denominada como la “calle ancha”, por su amplitud, o la “calle de la columna”, porque desde 1828 se ubicaba en sus inicios el Monumento Fundacional. La arteria, que divide en dos a gran parte de la urbe y por donde transita gran parte del tráfico vehicular, posee una enorme importancia histórica, no sólo porque sobre ella se ubican importantes testimonios históricos, sino también porque durante muchos siglos fue uno de los límites urbanos de la Capital correntina.



Según los registros históricos, desde el año 1588 hasta mediados del siglo XIX, la denominada “calle ancha” unía la zona donde se encontraba la Cruz Fundacional, ubicada en las inmediaciones de la playa Arazaty, con el solar de la Iglesia de la Cruz de los Milagros —donde el histórico madero se encuentra resguardado desde 1730—, constituyendo una amplia arteria que vinculaba dos sitios emblemáticos para la ciudadanía, especialmente durante actos religiosos y políticos.



Posteriormente, con el replanteo urbanístico de la ciudad y la creación de la Columna Fundacional en el año 1828, la arteria pasó a denominarse “calle de la Columna”. Sin embargo, recién a partir del año 1864 comenzó a ser identificada con el nombre de la fecha fundacional de la ciudad. Finalmente, mediante la Ordenanza Municipal de fecha 16 de abril de 1902, quedó instaurado formalmente el nombre de Avenida 3 de Abril para el tramo comprendido entre el río Paraná —posteriormente avenida Costanera— y la calle España.



A partir de allí, la continuidad de la traza urbana adopta distintas denominaciones conforme al sector de la ciudad que atraviesa. Así, desde la calle España hasta la Avenida Chacabuco, la arteria pasa a denominarse Avenida Pedro Ferré, en homenaje al ex gobernador correntino y figura histórica de la provincia. Luego, desde Avenida Chacabuco hasta la Rotonda de la Virgen, el corredor vial recibe el nombre de Avenida Independencia.



En consecuencia, aunque muchas personas interpretan erróneamente que toda esta traza urbana constituye una Ruta Nacional, lo cierto es que la misma nunca tuvo tal carácter jurídico dentro del ejido municipal de la ciudad de Corrientes. La confusión deriva principalmente de la intensa circulación de tránsito pesado, interurbano e internacional que históricamente utilizó dicha vía como conexión entre las Rutas Nacionales N.º 12 y N.º 16.



Parte de esa confusión también tuvo origen durante las épocas en que los Carnavales correntinos se realizaban sobre la Avenida 3 de Abril. Durante esos eventos, la circulación vehicular sobre la arteria era restringida diariamente desde las 18:00 horas hasta aproximadamente las 07:00 horas del día siguiente, horario en el cual se rehabilitaba nuevamente el tránsito por las bandas laterales de la avenida. Debido a la magnitud del operativo vial y a la importancia estratégica de dicha traza para el tránsito regional e internacional, muchas personas asociaron erróneamente la avenida con una Ruta Nacional, pese a tratarse siempre de una avenida urbana municipal.



Lo que sí existe es una categorización funcional como Corredor Vial, establecida mediante la Ordenanza Municipal N.º 3202/95, específicamente en el Capítulo IV, artículos 232 al 250. Dicha normativa reconoce la relevancia estratégica de esta vía urbana como nexo de vinculación entre dos rutas nacionales fundamentales: la Ruta Nacional N.º 12 y la Ruta Nacional N.º 16.



Asimismo, este corredor posee una trascendencia geopolítica y económica de carácter internacional, ya que integra el denominado Corredor Bioceánico, permitiendo la conexión terrestre entre la ciudad de Porto Alegre, en la República Federativa del Brasil, y la ciudad de Iquique, en la República de Chile. Por ello, la avenida cumple una función esencial para el transporte regional, nacional e internacional, sin que ello modifique su naturaleza jurídica de avenida urbana municipal dividida en distintos tramos y denominaciones.