Corrientes busca artesanos para representar a la provincia en la Rural de Palermo

El Gobierno provincial abrió el registro para los artesanos de todo el territorio que deseen integrar la delegación oficial en la próxima Exposición Rural de Palermo, a desarrollarse del 16 al 26 de julio en Buenos Aires.

La participación de la provincia en la tradicional Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo constituye uno de los hitos más esperados en materia productiva, turística y cultural. En esta edición de 2026, el Estado correntino busca redoblar su presencia consolidando un espacio preferencial para sus hacedores.

Desde la organización destacaron que formar parte de la delegación oficial representa una valiosa oportunidad de inserción comercial para los trabajadores autónomos.

El espacio les permitirá no solo exhibir y vender sus piezas de forma directa y sin intermediarios ante un público masivo, sino también transformarse en embajadores culturales, difundiendo las técnicas, la identidad y el patrimonio intangible que caracteriza a las distintas localidades del interior correntino.

Trabajo articulado y apoyo a la economía social

El desembarco de los artesanos en Buenos Aires es el resultado de un diseño institucional conjunto que involucra a diferentes áreas operativas de la provincia, enfocadas en apuntalar el crecimiento de los emprendedores locales.

La propuesta es coordinada entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Producción de Corrientes.

El plan estratégico tiene el objetivo de generar acciones concretas que fortalezcan el desarrollo del sector artesanal, abriendo canales comerciales alternativos y promoviendo nuevas oportunidades de crecimiento para los trabajadores de la economía social.

Plazos de inscripción y canales de contacto para postularse

Para asegurar un proceso de selección federal y equitativo, las autoridades provinciales definieron un cronograma estricto de recepción de propuestas, convocando a realizadores que trabajen cuero, madera, platería, textiles y diversas materialidades tradicionales.