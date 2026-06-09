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Capital

Corrientes: solicitan donantes de sangre para un paciente internado en el Hospital Vidal

Las personas que puedan ayudar deben acercarse al Banco de Sangre de 7 a 22.

Por El Litoral

Martes, 09 de junio de 2026 a las 07:57

Un pedido de donación de sangre fue difundido en las últimas horas para acompañar el tratamiento de un paciente internado en el Hospital Vidal de la ciudad de Corrientes. Se trata de Ramón Oscar Lencinas, cuyos familiares solicitaron la colaboración de la comunidad.

Las personas que estén en condiciones de donar pueden acercarse al Banco de Sangre, ubicado en la esquina de Córdoba y Moreno.

La atención para los donantes se realiza todos los días de 7 a 22. Desde el entorno del paciente agradecieron la ayuda de quienes puedan sumarse a la convocatoria solidaria.

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