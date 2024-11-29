Las Canteras: la playa de Puerto Madryn que compite con las mejores

En el mapa de las mejores playas de Sudamérica, Argentina ahora tiene un lugar destacado gracias a Las Canteras, una joya oculta en la Patagonia que logró posicionarse en un prestigioso ranking internacional elaborado por TripAdvisor. Este reconocimiento pone al país a la altura de las icónicas playas brasileñas, famosas por su belleza y popularidad.

Ubicada dentro del Área Natural Protegida El Doradillo, en la provincia de Chubut, Las Canteras destaca no solo por sus paisajes de ensueño, sino también por la riqueza de su fauna marina y la tranquilidad que ofrece. Su cercanía a Puerto Madryn la convierte en un destino perfecto para quienes buscan combinar aventura, naturaleza y relajación.

¿Qué hace especial a Las Canteras?

En un rincón del sur argentino, esta playa se presenta como un paraíso natural con experiencias únicas, que van desde el avistaje de ballenas hasta caminatas por paisajes vírgenes. Estas son algunas de las razones por las que turistas de todo el mundo la han elegido como una de las mejores:

Avistaje de ballenas francas australes: Entre junio y diciembre, las ballenas se acercan tanto a la costa que es posible verlas desde la playa, un espectáculo que no requiere embarcaciones.

Biodiversidad incomparable: Delfines, lobos marinos y aves costeras conviven en un entorno natural inigualable.

Experiencias al aire libre: Las Canteras es un punto de partida ideal para practicar snorkeling, realizar caminatas y explorar los secretos de la Península Valdés, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Entorno prístino: Lejos del turismo masivo, esta playa conserva su naturaleza intacta, brindando un refugio de calma y belleza.

Cómo llegar y disfrutar de Las Canteras

A solo 15 kilómetros de Puerto Madryn, se accede a Las Canteras siguiendo la Ruta 1 hacia el norte y luego la Ruta 42. Este trayecto lleva a los visitantes a un lugar donde el mar azul profundo se encuentra con la costa patagónica en una armonía perfecta.

Actividades imperdibles:

Avistaje de fauna marina: Las aguas de Las Canteras albergan una rica biodiversidad que puede apreciarse a simple vista.

Exploración de la Península Valdés: A pocos kilómetros, se encuentra este tesoro natural, ideal para quienes deseen sumergirse aún más en la naturaleza patagónica.

Relajación en la playa: Sus amplias costas invitan a disfrutar del sonido del mar y el paisaje sin interrupciones.

Argentina en el podio: las mejores playas de Sudamérica

El ranking de TripAdvisor, basado en millones de opiniones de viajeros, posicionó a Las Canteras junto a las playas más codiciadas de Brasil:

Playa de Ipanema, Brasil

Muro Alto Beach, Brasil

Baía dos Golfinhos, Brasil

Playa Las Canteras, Argentina

Baía do Sancho, Brasil

Este logro no solo celebra la diversidad y belleza natural de Argentina, sino que también refuerza su lugar como destino imperdible para el turismo internacional. Las Canteras, con su entorno virgen y su riqueza marina, es un recordatorio de que la Patagonia guarda secretos que el mundo aún está descubriendo.