La importancia de ser agradecidos

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

Uno de los grandes problemas que muchos seres humanos enfrentan hoy en día es la ingratitud. La falta de agradecimiento por todo lo que somos y tenemos en la vida nos conduce a una sensación de insatisfacción permanente.

¿Por qué es importante desarrollar el hábito de ser agradecidos?

Uno de los beneficios que se ha comprobado es que la gente agradecida vive más que el resto. Para tener una actitud de gratitud a diario, necesitamos pararnos en las cosas buenas que la vida nos ha dado. Y por negativa que sea nuestra situación actual, siempre encontraremos algo por lo cual agradecer. Cuando somos agradecidos, tenemos mayor duración, resistencia y perseverancia.

Pero hay que tener en cuenta que siempre que alguien nos da algo, se nos genera una deuda. Cuando uno se enfoca en lo recibido, su mente activa la deuda. ¿Cómo se salda dicha deuda? Haciendo uso de lo que nos dieron hacia adelante. Por ejemplo, si vos pensás que tus padres en el pasado se esforzaron y trabajaron mucho para que vos pudieras estudiar, entonces te armás una deuda. ¿Cómo la saldás? Actuando hoy de tal manera que lo que ellos te dieron tenga un sentido útil. Eso te empuja a seguir adelante sin claudicar jamás.

¿Estás contento?

El gran predicador inglés Carlos Spurgeon dijo: “Si no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, aunque El lo multiplicara, seguiríamos estando insatisfechos”. ¿Estás contento y agradecido con lo que estás viviendo hoy? Si no lo estás, aunque progresaras extraordinariamente en todo lo que hacés, seguirías parado en la misma actitud. ¿Por qué? Porque la gratitud es el motor que nos impulsa hacia adelante.

Algunas personas no logran avanzar en la vida porque no tienen agradecimiento por ninguno de sus logros. ¡Nada les viene bien! Como ese hombre ingrato que fue a buscar trabajo y escribió en su diario: Mi primer trabajo fue en una fábrica de jugo de naranja pero me fui porque me exprimían mucho. Luego trabajé en el bosque como leñador pero me fui porque me daban con un hacha. Después de eso, intenté ser un sastre pero no era un trabajo a medida. Así que me convertí en pescador pero siempre me pescaba un resfrío olímpico. Me fui a un gimnasio y trabajé un tiempo pero me fui porque me hacían correr de un lado al otro. Trabajé también como electricista pero el trabajo me daba mucho cortocircuito con la gente. Así que después de muchos años de tratar de encontrar algo estable, conseguí un trabajo como historiador… hasta que me di cuenta que no había futuro. ¡Qué vida difícil que me tocó!

Ingratitud

La ingratitud no nos permite valorarnos a nosotros mismos ni valorar nada ni a nadie. Tampoco nos deja disfrutar de todo aquello que sí tenemos.

Pues hace que posemos nuestros ojos en la carencia, en lo que nos falta o todavía no hemos alcanzado. En cambio, aquel que tiene un corazón agradecido en todo y por todo, es capaz de ampliar su mirada. Esto significa que puede enfocarse en lo que sí tiene y en lo que sí logró. De este modo consigue saldar sus frustraciones pasadas y vivir su vida en plenitud.

¡Seamos agradecidos!

El profesor e investigador de la Universidad de California, Robert Emmons, quien centra sus investigaciones en el campo de la psicología de la personalidad y de la emoción, sostiene que diversos estudios alrededor del mundo confirman que “ser agradecido” contribuye en tres aspectos de las personas: sana, energiza y cambia la vida.

“La vida consiste en una serie de problemas que hay que solucionar y, muchas veces, esos problemas producen estrés”, indica y agrega: “La gratitud puede acabar con el estrés”.

Para “entrenar” ser agradecido, lo que parecería una actitud implícita de la personalidad, Emmos recomienda algunos tips:

1. Pasar tiempo con los seres queridos y hablar sobre esos afectos.

2. No evitar situaciones negativas, confrontarlas y avanzar.

3. Utilizar las redes sociales con cuidado.

4. Reconocer el valor de las pequeñas cosas.

5. Ayudar a otros, ser voluntario.

6. Moverse y quererse.

