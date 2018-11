El canciller se comprometió a buscar soluciones al tratado de límites

El canciller Jorge Faurie, al tomar la palabra manifestó: “No se me escapa que hay cuestiones aquí que son del particular interés de la Provincia de Corrientes que tienen que ver con su propia historia” y agregó que las mismas “tienen que ver sobre el tratado de límites con el río Paraná, donde la isla de Apipé es una particular inquietud; esto se intensificó por el incidente de hace un mes atrás en el concurso de pesca”.

Faurie señaló que “este es un problema al que se debe buscar soluciones a futuro para que no se repitan estos tipos de hechos nuevamente”, y que también hay otros inconvenientes a resolver “como el uso o la vinculación con la utilización de la Represa del Yacyretá como punto de interconexión e integración fronteriza”.

“Estos son los temas que la Cancillería lleva adelante en consultas con los organismos nacionales que tienen intervención, como la EBY (Entidad Binacional Yacyretá), que presenta un director ejecutivo argentino y un director paraguayo con una comisión constituida donde también Paraguay hace saber sus puntos”, agregó el funcionario nacional.

“Yacyretá es una obra de generación energética, la más importante que dispone el país, y con este trabajo en conjunto se busca que los intereses de una y otra parte sean tenidos en cuenta”, agregó.

Con el objetivo de “conseguir un mejor desarrollo para los argentinos”, Faurie sostuvo luego que “la Cancillería ha retomado la manera de restaurar relaciones que han estado mitigadas, como el problema con Paraguay”. Y aseguró que “Argentina ha dinamizado el Mercosur, procurando tener una mayor flexibilización y relación en el Mercosur como elemento comercial para Argentina”.

Funciones

Faurie agradeció en primer lugar al gobernador Valdés por permitir que se pudiera realizar en Corrientes la “Cancillería Federal”. E indicó que esta jornada es “un ejercicio que hacemos en el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales y Diplomacia Pública con la idea de llevar a distintos sectores nuestro trabajo interno sobre los temas de cada área que nos vinculan al mundo”.

De esta manera, las provincias se informan de la labor que realiza este ministerio, para brindarles herramientas útiles. Por tal motivo se encontraban presentes los directores de distintas áreas.