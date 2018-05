La reestructuración del ascenso recién llegaría en el siguiente año

El Comité Ejecutivo de AFA se reunió ayer en el predio de Ezeiza, pero a pesar de las expectativas previas que se habían generado en torno al tratamiento del nuevo torneo de la B Nacional, que se planeaba reorganizar para la próxima temporada, el tema no fue tratado en este encuentro.

De acuerdo a lo que señalaron algunos dirigentes, la idea que prima para la temporada 2018-2019 es la de no innovar y mantener el mismo sistema de disputa que rige en la actualidad, con la idea de modificarlo recién para la temporada 2019-2020.

Por lo tanto, la segunda categoría del fútbol argentino se jugará de la misma manera que se disputó hasta ahora.

Al término del encuentro el presidente de Lanús, Nicolás Russo, avisó que durante la sesión “no se habló en ningún momento de la reestructuración del fútbol de ascenso, ya que la B Nacional es un campeonato complicado, en el que los equipos deben recorrer largas distancias y los clubes no cuentan con los mismos ingresos que los de primera”.

“Por eso nos tomaremos nuestros días para seguir conversando y en una próxima reunión de Comité previo al Mundial resolveremos cómo se programará la próxima temporada del ascenso”, puntualizó.

“Y en cuanto a la Superliga, los directivos queremos saber cómo se reglamentará ese campeonato de la B Nacional para determinar el sistema de ascensos y descensos. Es que la idea es que una vez que en la próxima temporada queden 24 equipos en primera, se vuelvan a jugar dos campeonatos cortos. Esa es la postura de los clubes chicos”, advirtió.

Una de las ideas para la reestructuración del campeonato de la B Nacional es que se juegue con 40 participantes divididos en dos zonas, que se denominarían Metropolitana e Interior, con 20 equipos en cada una de ellas, la primera con los directamente afiliados a la AFA y la segunda con los indirectamente afiliados. También se manejó el mismo formato pero con 38 equipos.

De confirmarse los anticipos que se dieron ayer en Ezeiza, la próxima B Nacional se jugará con el mismo formato confirmándose los ascensos y descensos de la presenta temporada. Por lo tanto las expectativas de Boca Unidos quedarán truncas y deberá jugar el siguiente semestre en el Federal A.

Por otra parte, la reunión de la víspera del Comité Ejecutivo se desarrolló dentro de un marco festivo por la inauguración de la nueva sala de prensa del complejo a cargo del presidente de AFA, Claudio Tapia.