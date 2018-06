Meza: “Trabajo cada día para ser un jugador más completo”

El mediocampista del seleccionado argentino, Maximiliano Meza, aseguró que trabaja “cada día para ser un jugador más completo”, lo que refrenda en cada práctica cuando observa a Lionel Messi, lo escucha, sigue sus indicaciones y las del DT Jorge Sampaoli, sin chistar.

“Ser polifuncional me dio posibilidades de estar en el Mundial y trato de adaptarme, jugar en diferentes posiciones, porque hoy en fútbol eso es fundamental y por eso creo que tengo la posibilidad de ser titular”, subrayó en el búnker de la selección argentina donde Sampaoli hace los últimos ajustes y encara la recta final de la preparación.

El jugador de Independiente, de 22 años, es tímido pero sorprende su claridad a la hora de expresar conceptos futbolísticos. Tampoco hay dudas de que en la cancha es atrevido, lo demostró en el Wanda Metropolitana de Madrid, en su debut con la camiseta albiceleste en la apabullante derrota de Argentina por 6 a 1 frente a España.

Maxi llegó a primera sin pasar por las inferiores de un club importante, por lo tanto sabe lo que es afrontar desafíos. Esperaba con ansiedad y esperanza la lista de los 23 que el DT Jorge Sampaoli llevaría al Mundial de Rusia.

“La noticia me trajo recuerdos de cuando empecé, del sueño que tenía como todo jugador, estar en un Mundial. Por eso, ahora toca aprovechar la oportunidad”, remarcó.

“Estoy ansioso de que empiece todo. Cuando arranque el Mundial va a ser todo diferente, porque cuando entrás a la cancha te olvidás de todo”, afirmó el mediocampista, quien confía en las posibilidades del equipo.

Maxi es consciente de que en un Mundial nadie te regala nada: “Obviamente es un campeonato muy duro y tenemos que ir ganando confianza con cada partido, para lograr ser un equipo compacto”.

“Pero tenemos al mejor jugador del mundo, y ser argentino te permite pensar que la Copa está al alance”, lanzó Meza, un jugador con ambición y confianza dentro de la cancha y que, en el trato corto, destila humildad.

No seguiría en el Rojo

Fue quizás una de las sorpresas de la lista de Jorge Sampaoli. Con apenas dos partidos en la Selección (amistosos), Maximiliano Meza se ganó su lugar y estará en Rusia.

La lesión de Manuel Lanzini le abrió las puertas para estar entre los once en el debut ante Islandia y los elogios de varios de sus compañeros llegaron al unísono.

Al parecer, Maxi no quiere desaprovechar su buen momento y no renovaría su cláusula de rescisión con Independiente, el club al que pertenece.

Hernán Feler, periodista que cubre la actualidad de la Selección durante el Mundial, fue tajante: “Al final, Maxi Meza no renovará su cláusula, ahora es muy tarde. Tendrían que haberlo hecho en enero. Después del Mundial buscará emigrar”.