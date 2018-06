Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18. Sus sobrinos Javier Artieda y Mónica María Lima Páez participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. c/240

†

Hermana MARIA

MAGDALENA LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18. Su sobrina Rosa René Lima Páez, sus sobrinos nietos Juan Miguel Franzante y Ma. Florencia Pagliaroli y Ma. Magdalena Franzante, sobrino bisnieto Bautista Franzante, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. c/240

†

Hermana MARIA

MAGDALENA LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18. Su cuñada Margarita C. de Lima Páez, e hijas Rosa René, Mónica María y Marta Patricia Lima Páez participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/240

†

Hermana MARIA

MAGDALENA LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18. Su sobrina Marta Patricia Lima Páez e hijos, Juan José, Rosario Ma. y Josefina Ma. Malvicini y Pablo Sonzini participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/240

†

Hermana Magdalena

ROSA RENEE LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/2018. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera ex rectora de la Escuela Nº 160 “Nuestra Señora de la Misericordia”, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma. c/217

†

Hermana Magdalena

ROSA RENEE LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/2018. La Sra. Secretaria de la Honorable Cámara de Diputados, Dra. Evelyn Karsten, y el Sr. Prosecretario de la Honorable Cámara de Diputados, Carlos Cipolini, participan con pesar el fallecimiento de quien fuera ex rectora de la Escuela Nº 160 “Nuestra Señora de la Misericordia”, rogando una oración por su eterno descanso. c/218

†

Sor Hermana

MARIA MAGDALENA

LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/2018. La señora Decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste, Prof. María Adelina Guiglioni, participa con profundo dolor el fallecimiento de Sor María Magdalena, elevando una plegaria por su alma y cristiana resignación para sus familiares. c/228

†

Hermana Superiora del Hogar Misericordia

MAGDALENA ROSA

LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Dra. Rosa Esquivel Iglesia, Juez de menores Nro. 1, funcionarios y empleados, participan con profunda tristeza su deceso, religiosa abnegada, solidaria, Madre de Corazón de tantas niñas a disposición de los juzgados de menores, que pasaron por la Institución, y por las cuales bregó para convertirlas en personas de bien, para ellas y la sociedad. c/098

†

Hermana MAGDALENA LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/2018. Cacho Lauria e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Hermana Magdalena, rogando al Señor que la tenga en su Santa Gloria. c/229

†

ANA MA. MAGDALENA LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18. Dadle Señor, el descanso eterno y que la luz perpetua la ilumine. Que descanse en Paz es el deseo de toda la comunidad religiosa y de laicos del Colegio San José de Corrientes.

†

Hermana Magdalena

ROSA RENÉ LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18 c.a.s.r.y b.p. Querida Hermana Magdalena, mi mimada paciente, y hace poco Mi Amiga! Gracias por el amor que le brindó a toda mi familia, en especial a mis hijas (y más aún a Zahira). En cada lágrima que derramó al contarle su partida, caían gotas de Amor hacia usted, su “abuela del corazón”, como la llamaba. ¡Gracias por haberle permitido cantarle la canción que le compuso durante su convalecencia! un momento único!! El Cielo está de fiesta!! Gracias por tanto amor! ¡Descanse en paz! La extrañaremos y recordaremos con Amor y Respeto siempre!!! Dr. Raúl Andrés Duarte y flía. c/236

†

Hermana Magdalena

ROSA RENE LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18. El Doctor Emilio A. Lanari Zubiaur, su Sra. esposa Silvia Camino Pujol y sus hijos Sara, Emilio Manuel, Juan Francisco y Silvia Ma. participan con profundo dolor de su partida, elevando una oración en su nombre. c/103

†

Hermana MARIA

MAGDALENA

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18. Tomás Antonio Carboni; Marianela Gutiérrez y familia participan con profundo dolor la partida de su querida tía Magdalena y consuelo a la familia religiosa de la Misericordia y a su familia. c/248

†

Hermana MARÍA

MAGDALENA LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18. Dra. Irma Ester Sosa (a), hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en estos momentos a su familia y a la comunidad de la Misericordia, ante tan irreparable pérdida. Elevan plegaria en su memoria. Brille para ella la luz que no tiene fin. c/247

†

ROSA RENE LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/2018. Elda Pozzi de Schiffo, Graciela Schiffo, Julio del cerro Schiffo, participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida hermana Magdalena, amiga incondicional y guía de todos los momentos!! Te vamos a extrañar!! Acompañamos a su familia. Besos al cielo. c/250

†

ROSA RENE LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/2018. Leandro Lirussi, María José Pfahl, Ma. Pia y Ma. Paz, participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Hna. Magdalena. Todo nuestro cariño y afecto para la familia y un gran abrazo a nuestro querido Cheche.

†

ROSA RENE LIMA PAEZ

(Hermana Magdalena)

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18. Las maestras jubiladas de la Esc. 160 “Ntra. Sra. de la Misericordia” participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la comunidad educativa, religiosa y a familias, elevando una oración en su memoria. c/234

†

ROSA RENEE LIMA PAEZ

(Hermana Magdalena)

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18. María del Carmen Pellegrino y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Hna. Magdalena, acompañando en este difícil momento a la congregación de Hnas. de la Escuela Misericordia y familiares; elevando una oración al Altísimo por su eterno descanso. c/234

†

ROSA RENÉ LIMA PAEZ

“María Magdalena del

Corazón de Jesús”

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18. El Señor Gobernador de la Provincia Dr. Gustavo Adolfo Valdés y Sra., participan su fallecimiento, quien eligió ser religiosa y dedicó su vida a los niños; acompañan con profundo dolor a esa gran y querida comunidad educativa de la Misericordia en este momento tan triste. c/244

†

MAGDALENA LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18. Marianella Decleva de Buzzi (a) y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana Magdalena. Elevan una oración al Altísimo en su memoria. c/245

†

ROSA R. LIMA PAEZ

Hermana Magdalena

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/2018. Participan el fallecimiento Enelida Lorenzo de Martínez Cordoba y flia. y ruegan una oración en su memoria. c/219