Peligra la presencia de Carlos Tevez en la Copa Libertadores

La presencia de Carlos Tévez en el equipo titular de Boca Juniors que el próximo miércoles visitará a Deportes Tolima, en Colombia, por la Copa Libertadores, quedó en suspenso y muy complicada, tras confirmarse que el futbolista padece una entorsis en la rodilla izquierda.

Tévez se retiró anticipadamente del entrenamiento que desarrolló ayer el plantel “xeneize” en Ezeiza, cuando sintió una molestia en la rodilla izquierda, que en primera instancia fue diagnosticada como un “esguince leve”.

El ex Juventus y Manchester City se retiró del entrenamiento en el predio boquense de los bosques de Ezeiza y se fue a realizar una resonancia magnética: el resultado fue la comprobación de una entorsis, según el parte oficial del cuerpo médico del club de la Ribera.

Así, Tévez está en duda para el encuentro del próximo miércoles a las 21.30 en Colombia ante Deportes Tolima, por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores.

A raíz de este inconveniente de Tévez, el director técnico Gustavo Alfaro analizará si toma la previsión de no incluir a Mauro Zárate en el equipo titular que mañana se medirá con Estudiantes de Río IV por la Copa Argentina, ya que el ex Vélez Sarsfield es el reemplazante natural del “Apache”, de cara al encuentro ante los colombianos.

El plantel “xeneize” volverá a entrenarse hoy a las 15.30 en Casa Amarilla y a las 19 se embarcará en Aeroparque, rumbo a Mar del Plata, donde se hospedará en el hotel Sheraton, para el encuentro de mañana frente a Estudiantes de Río Cuarto por la continuidad de la Copa Argentina.