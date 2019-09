Boca Unidos y Cambá Cuá reeditan una nueva versión del clásico barrial

Programa de partidos

HOY

Cancha de Sportivo Corrientes

14.00 (1ª B) Barrio Quilmes vs. Alvear

16.00 (1ª A) Curupay vs. Lipton

Cancha de Lipton

14.00 (1ª A) Quilmes vs. San Marcos

16.00 (1ª A) Rivadavia vs. Libertad

Cancha de Alvear

14.00 (1ª B) Villa Raquel vs. Soberanía

16.00 (1ª B) Alumni vs. Defensores de Torino

Cancha de San Luis del Palmar

16.00 (1ª B) Juventud Naciente vs. Independiente

Cancha de Boca Unidos

16.00 (1ª A) Boca Unidos vs. Cambá Cuá

Cancha de Huracán Corrientes

14.00 (1ª B) Talleres vs. Yaguareté

16.00 (1ª A) Huracán Corrientes vs. Dep. Mandiyú

Cancha de Libertad

14.00 (1ª B) Dr. Montaña vs. Robinson

16.00 (1ª A) San Jorge vs. Mburucuyá

19.00 (Femenino) Popular A vs. Libertad

20.00 (Femenino) Curupay A vs. San Jorge

21.00 (Femenino) Dep. Mandiyú vs. Sportivo

22.00 (Femenino) Curupay B vs. Yaguareté

MAÑANA

Cancha de Ferroviario

14.00 (1ª B) Dep. Empedrado vs. Sportivo

16.00 (1ª A) Invico vs. Ferroviario

Cancha de Lipton

18.30 (Femenino) Quilmes vs. Dr. Montaña

19.30 (Femenino) Lipton B vs. Villa Raquel

20.30 (Femenino) Lipton A vs. Ferroviario