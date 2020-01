Buen inicio de año para San Martín

San Martín tuvo un buen debut en el año nuevo. Anoche derrotó a Libertad de Sunchales por 89 a 74 en su estadio. El goleador del encuentro fue Jon Fuller autor de 23 puntos, en el equipo correntino. Mientras que en la visita se destacó Milik Yarbrough, quien encestó 15 unidades.

El Rojinegro fue superior en todo el desarrollo del cotejo, tal es así que siempre estuvo arriba en el marcador. Incluso, en ningún momento puso en peligro su liderazgo, a pesar de algunos bajones de rendimiento.

Es que San Martín fue muy solidario en defensa. Se sacrificó y tuvo muchas variantes al momento de buscar las ofensivas más convenientes. En el primer cuarto ya sacó una diferencia importante. Cuando habían transcurrido apenas 3 minutos, ya se imponía 11-0. Eso le dio tranquilidad para manejar el tanteador y finalizar (27-10).

En el segundo “chico” siguió el control de San Martín. La defensa volvió a ser clave. Además, no encontró resistencia en el ataque.

No obstante, promediando el segundo cuarto tuvo una leve baja en su producción, pero no puso en peligro el manejo del encuentro.

A la vuelta del descanso; Libertad mejoró en defensa, pero no estuvo acertado en las ofensivas.

Ya en el último cuarto, San Martín volvió a crecer en volumen de juego y sacó una diferencia de 22 puntos, que resultaron inalcanzables para la visita.