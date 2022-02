Oficina Anticorrupción: investigan los audios de Michetti y Alonso

El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, iniciará un relevamiento de los audios en los que presuntamente se escucha a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti solicitar a la extitular de la OA, Laura Alonso, desvincular de una investigación a una persona de su entorno cercano, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Crous señaló que los audios “aluden a una actividad propia de la Oficina” y agregó que por esa razón solicitó a las personas que trabajan bajo su dependencia “que releven la información relativa a los hechos que estarían vinculados con esos audios de Michetti con Alonso”. A pesar de que Crous admitió que ya tiene alguna documentación en estudio, dijo que quiere ser muy cauteloso para evitar hacer consideraciones en abstracto. Y subrayó: “Si bien se han difundido profusamente algunos audios, en mi caso particular me gustaría tener más información”. Crous afirmó que lo difundido en la grabación -sobre cuya procedencia aún no se verificó su legalidad- “es una situación anormal y las características de esa situación dependerán de lo que encontremos cuando tengamos toda la información completa”.

Los audios

“Laura, necesito que te juntes con un amigo mío, que está trabajando conmigo, además es una persona de confianza. Lo conozco hace mucho. Es realmente una superbuena persona y lo embocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró”, dice presuntamente Michetti en uno de los audios dados a conocer por el periodista Tomas Méndez.

(AG)