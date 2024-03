De León: "El primer objetivo es clasificar entre los cuatro primeros"

A escasos días para el debut en el Torneo Federal A 2024, el arquero de Boca Unidos, Lucas De León, dijo que "el primer objetivo de estas 18 fechas es estar entre los cuatro primeros y clasificar a la zona de campeonato".

"La campaña que hicimos el año pasado nos ilusionó muchísimo, la idea que tenemos es volver a estar entre los cuatro y jugar la zona campeonato. El primer objetivo de estas 18 fechas es estar entre los cuatro primeros y clasificar", manifestó De León en declaraciones realizadas este lunes al programa La Red Deportiva (La Red Corrientes 107.1 Mhz).

El oriundo de la localidad bonaerense de General Arenales viene de dejar atrás un problema en la vista que lo tuvo por varios días alejado de la práctica futbolística, siendo parte de los últimos dos amistosos de la pretemporada del equipo correntino.

"La verdad que fue un mes complicado para mí, tuve una conjuntivitis, que es algo normal, pero que se complicó por otro tipo de enfermedad. En ese sentido el club se portó muy bien, se hizo un tratamiento muy específico con plasma enriquecido en plaqueta que resultó increíble y por suerte pude volver a la normalidad", explicó.

Consultado si ya se encuentra al ciento por ciento de su capacidad, manifestó que "la enfermedad quedó por suerte totalmente atrás, el miércoles pasado me hice estudios y recuperé la visión totalmente".

Respecto al comienzo del torneo, dijo que "nos tocó una parada difícil en Santiago del Estero con un equipo recién ascendido y con todo lo que eso implica, pero venimos sumando en una pretemporada que dura en cuanto a otros inconvenientes, lesiones y demás, pero con muchísimas ganas de empezar a competir".

Lucas encarará su tercera temporada en Boca Unidos. "Estoy bien en el club, me siento muy cómodo. Después de varios años por acá uno, aunque no quiera o no me guste, tengo que ir asumiendo un rol de referente, y por el paso de los años, del tiempo que uno vuelve a elegir estar en la institución, eso también conlleva otra responsabilidad", señaló.

"La propuesta futbolísica sigue siendo la misma, hay una base que quedó y también llegaron algunos jugadores muy identificados con el club, además de la continuidad del entrenador", manifestó.

En ese sentido, el arquero expresó que "buscaremos mantener la idea de juego de la temporada pasada, sobre todo la intensidad. Han llegado refuerzos puntuales que conocen el juego de la categoría y que han tenido muy buenas participaciones. Trataremos de mejorar esa idea que tiene el técnico y espero que nos acompañen los resultados".

Finalmente, y respecto a los rivales a los que enfrentará Boca Unidos en la Zona 4, De León dijo que "Central Norte creo que es el que mejor se reforzó, como siempre los dos de Formosa (San Martín y Sol de América) tienen sus cosas y Crucero (del Norte) me parece que también hizo un buen mercado de pases. Nosotros tenemos un muy buen equipo, de jerarquía, y de acuerdo a mi manera de ver habría ahí cuatro lugares para cinco equipos".