†

DRA. MARIA CRISTINA CONTTE DE RUIZ

Q.E.P.D.

Falleció el 17 de marzo de 2024. A un mes de su partida, solo puedo expresar el profundo reconocimiento a la esposa, madre y abuela que fue, volcada a brindar su amor incondicional y permanente a su familia y a todos los que recurrían a ella; buscando ayuda material y espiritual, ejerciendo su alma de docente en toda circunstancia, haciéndonos amar valores imperecederos que tenemos el orgullo de sostener a través de generaciones. Mamá: descansa en paz, te lo has ganado con creces. Tu hija María Cristina, hijos, nietos que mucho te han querido y que te extrañan.

†

MARIA CRISTINA CONTTE DE RUIZ

“TITINA”

Q.E.P.D.

Falleció el 17/03/2024. Adorada Madre. A un mes de tu partida el vacío que has dejado solo encuentro hoy consuelo y aceptación en la seguridad de que estes MEJOR y en PAZ. Tu recuerdo permanecerá imborrable en nuestros corazones, así como tus enseñanzas y valores morales. Te vamos a extrañar infinitamente hasta el último día de esta vida eterna. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y demás familiares.

†

DRA. MARIA CRISTINA CONTTE DE RUIZ

Q.E.P.D.

Falleció el 17 de marzo de 2024. Querida Tía Titina: no podemos dejar de volcar en estas líneas tu recuerdo impere cero. Aunque ya no estas físicamente con nosotros tu legado perdura como un mandato eterno, que es posible cuando se combina talento, coraje y determinación. Sus muchos años de vida me hicieron tomar a tu deseo como un hecho inevitable; pero hoy a 30 días de tu partida un vacío enorme mella mi espíritu. Sobreponiéndome únicamente al tener presente lo mucho que nos quisimos y no olvidamos todo lo que ayudaste a la familia en su conjunto, especialmente a nosotros, material y espiritualmente constituyéndose en lo que comúnmente se llama una verdadera “tía Gaucha”; que, por supuesto, integra nuestros recuerdos felices e imborrables. ¡MUCHAS GRACIAS TIA TITINA! Carmen, Alfredo, Batuka e Ignacio Villegas.