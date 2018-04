Santo Tomé: Garay confirmó ingreso de Fondo Sojero y opinó sobre el Concejo

El intendente de Santo Tomé, Mariano Garay, realizó declaraciones a la prensa vinculadas al reingreso del Fondo Sojero para la Comuna y que posibilitará la ejecución de obras.

Cabe recordar que para ello fue necesario que los municipios adhieran al Pacto Fiscal con la Provincia, que esta a su vez rubricó con la Nación. “El reciente anuncio para nosotros es positivo ya que estamos en estos momentos anunciando el Plan de Obras Públicas para el presente año, donde esta contemplada la pavimentación urbana, el empedrado, la construcción de cordones cunetas y la iluminación pública, el tema de la basura; lo que va a requerir de los recursos del Fondo Sojero”, manifestó Garay, según publicó Digital Santo Tomé.

Por lo que sostuvo que “para nosotros es sumamente importante que ese dinero llegue a las arcas del Municipio para concretar estas obras que la comunidad está reclamando”.

Por otro lado, respecto al Concejo Deliberante, consideró que fue una buena medida por parte de dicho órgano, regularizar el pago de dietas a través de una enmienda. Pero desde su punto de vista, indicó que no es necesario aumentar el número de concejales.

Señaló que el Concejo “debatía respecto al polémico tema de las dietas, y los concejales entendieron que era necesario y urgente normalizar eso, con lo que yo particularmente estoy de acuerdo; y se terminó utilizando este artículo (224) para corregir esta irregularidad”. Además expresó que “el tema de aumentar el número de concejales hoy no es una prioridad y creo que la gente no está preocupada por eso, la sociedad esta demandando otras cosas como atención, obras, que los concejales cumplan con sus funciones, y creo que el Concejo Deliberante esta trabajando bien”.