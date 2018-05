Hablan de una “inminente” intervención al PJ local y ya se barajan varios nombres

El fantasma de la intervención acecha al peronismo correntino. Son varios los dirigentes que aseguran que la intervención es inminente y también son varios los candidatos a interventores. La cuestión se definiría en los próximos días.

El ex diputado provincial Hugo Vallejos, confirmó a El Litoral que “la intervención al Partido Justicialista correntino es un rumor que cobra fuerza día a día”.

Vallejos es uno de los nombres en danza para liderar una posible intervención, él mismo lo reconoció. “Sé que mi nombre está en el bolillero, al menos eso he escuchado, pero nadie ha hablado conmigo”, dijo Vallejos a El Litoral.

“También se mencionó al dirigente chaqueño Elio Roca, pero no sé más que eso”, explicó.

Otro de los apuntados sería Humberto Danuzzo, el dirigente cercano a Rodríguez Saá.

En tanto, circuló ayer por las redes sociales una copia de un pedido de intervención que realizará en diciembre Walter Araujo, dirigente que intentó varias veces competir en las internas del Partido Justicialista, pero no lo logró.

Este medio intentó comunicarse con Luis Barrionuevo, interventor del PJ a nivel nacional, pero fue inútil.

Hace un par de semanas, el Consejo departamental del PJ de Santo Tomé y los partidos aliados, se reunieron para repudiar y rechazar la intervención judicial al Partido Justicialista.

“A aquellos que se quieren llevar puesta la democracia y con ella a la República, les opondremos organización y convicción. Si piensan que nuestro partido es simplemente un sello o una herramienta electoral, ¡se equivocan!”, dijeron a través de un comunicado.

En tanto, el diputado José Mórtola, aseguró que “(la intervención) es un avasallamiento a los partidos políticos de la República Argentina”.

“La autocrítica la estamos dando dentro del partido sin injerencia de nadie y menos de la justicia”, explicó.

Mórtola sostuvo que “esta intervención no persigue ningún fin bueno para el PJ. No sé si hablar de proscripción, pero lo que se quiere menguar es la fuerza política de nuestro partido para las próximas elecciones y eso es evidente”.

“Repudio totalmente la intervención, el dictamen de la jueza Servini de Cubría no resiste ningún análisis, sólo que se pretende judicializar la política y en este sentido lo veo como un gran atropello. ”, expresó.