Valdés participará del Coloquio Idea en Mar del Plata, junto al presidente Milei

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés junto a Javier Milei, los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y otros funcionarios estarán presente en la reunión anual idea en Mar del Plata.

La reunión que se realiza en esta ciudad hace 60 años reúne a la política y una parte importante del círculo rojo. Son tres días con paneles y las propuestas que preparan los organizadores.

Se esperan más de 1.200 asistentes en un evento "sold out" para el que los empresarios socios pagaron $1,4 millones y $3 millones los no socios. La "inflación IDEA" da un interanual de 300%, bastante más alto que la del IPC del Indec que se conoció la semana pasada (209%). Eso en pesos, claro. Si la cuenta se hace al dólar libre el salto es algo menor a 200 por ciento.

En IDEA apoyan el rumbo económico del Gobierno, al menos en cuestiones macro. Así lo dejó en claro Gabriela Renaudo, titular de Visa en el país y presidenta del Coloquio 2024, días atrás en diálogo con Infobae. "Controlar y cuidar el gasto público, el equilibrio fiscal, la baja de la inflación, y la agenda en materia de desregulación. Hay mucho de la agenda del Gobierno que coincide con la agenda del Coloquio. Falta eliminar impuestos distorsivos y eliminar restricciones cambiarias que es un factor clave para las inversiones", resumió la ejecutiva de Visa.

El apoyo también se ve en las 14 propuestas que la entidad hará este año: son todas con una mirada de futuro, dando casi por sentado que la macro, finalmente, se resolverá. En este 2024 el foco pasará por buscar una inserción competitiva al mundo, estimular la competitividad desde la innovación, promover cambios en el marco legal laboral, reformular los programas de empleabilidad, elevar los estándares de calidad educativa, impulsar la eficiencia y eficacia del Estado, resaltar la importancia del respeto irrestricto por la propiedad privada, sacar impuestos distorsivos (como retenciones e IIBB), revisar los regímenes de promoción e inversión y promover una nueva ley de coparticipación, entre otros ejes.



Además de los funcionarios mencionados –a los que se sumarán Julio Cordero, secretario de Trabajo– y de los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes), en el evento se destaca la presencia de Andrés Velasco Brañes, decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science; Luis Perez Companc, presidente de Molinos; Hernán Kazah, del fondo Kaszek y cofundador de Mercado Libre; Osvaldo Giordano, presidente del IERAL y ex titular del Anses en este gobierno; y Eduardo Bastitta, Fundador de +Colonia y de Plaza Logística y miembro del Consejo de Asesores Económicos de Milei.