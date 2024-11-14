El Concejo aprobó la primera lectura de la Tarifaria 2025

El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes tuvo este jueves su 33º sesión ordinaria. En la ocasión fue aprobada sobre tablas la primera lectura del proyecto de ordenanza Tarifaria para el ejercicio fiscal 2025, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), el cual será analizado por las comisiones de Hacienda y Legislación.

El proyecto contempla la actualización de tasas e impuestos municipales, teniendo en cuenta los niveles generales de inflación registrados en el país. Su tratamiento continuará con la correspondiente audiencia pública, en la que los vecinos podrán expresar sus opiniones. Se llevará a cabo el 2 de diciembre a las 8 horas en el recinto de sesiones.

Asimismo, los ediles dieron el visto bueno a la instauración de la Semana del Chamamé a la que contenga el 19 de septiembre de cada año. Además, se otorgó el título honorífico post mortem de Ciudadano Ilustre al presbítero diocesano Pablo Marcial Roldan Bogado, conocido como “El Cura Gaucho”, por su contribución al progreso y desarrollo urbano de la ciudad a través de la prédica y práctica activa de la solidaridad comunitaria.

El orden del día del plenario también incluyó una serie de proyectos de ordenanza presentados por los concejales. En este sentido, ingresó la creación del Programa para el Fomento de la Educación Técnica, con el fin de autorizar al Ejecutivo comunal a entregar en “guarda municipal” vehículos o partes de ellos a instituciones educativas para que sean utilizadas como material didáctico, este expediente se giró a las comisiones de Cultura y Legislación.

En tanto, las comisiones de Ecología y Legislación analizarán pormenorizadamente la iniciativa que busca establecer una Unidad de Gestión Local para el Desarrollo Sostenible. El objetivo es la participación ciudadana en el ámbito municipal, y estará conformada por representantes del municipio, entidades que nucleen a sectores del cuidado del medioambiente, salud, turismo, comunicación social, cultura, comercio, trabajo y de la comunidad académica. Tendrá la función de órgano consultivo y de asesoramiento del sistema municipal de planificación.

También tomó estado parlamentario y pasó a las comisiones de Ecología, Trabajo y Legislación un proyecto que encomienda al DEM la medición de los empleos verdes en la ciudad (aquellos que cumplen con las normas de trabajo y que contribuyen a preservar y restaurar el ambiente), lo cual permitirá un abordaje eficiente en la lucha contra el cambio climático.

Por otra parte, durante esta sesión se otorgaron los títulos honoríficos de Mérito al Ciudadano al doctor Héctor Vila por su aporte a la ciencia como jefe de Hematología del Instituto de Cardiología de Corrientes y al basquetbolista Alejandro Coronel (post mortem).

Además, el HCD declaró de interés la XXX edición del Super Seven del Nordeste, Copa Vicente Roselló, organizada por el Taraguy Rugby Club los días 16 y 17 de noviembre, y la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre), entre otras iniciativas.