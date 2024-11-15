Con aumento: comienza el pago de plus complementario a municipales

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado el pago del plus en sus respectivas cuentas bancarias el martes 19 de noviembre, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el martes 19 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el miércoles 20, a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el jueves 21, a los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

En tanto, los Neike bancarizados pero que aún no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibañez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente y que va del martes 19 al jueves 21.