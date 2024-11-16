Piasentini: “La educación técnica es un aporte vital en el desarrollo económico de la provincia”

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, destacó el valor de la educación técnica y el desarrolló económico del mismo en la provincia de Corrientes.

En el marco del cierre de la Semana de la Educación Técnica, el jefe de la cartera expresó que “Ustedes son cimientos de cambio y de transformación”, les dijo el funcionario a los alumnos y docentes.

“La gestión del gobernador Gustavo Valdés impulsa para que el Gobierno de Corrientes lleve adelante siempre Tecnicar, tanto en el presente como en futuro”, aseguró.

“Estamos convencidos que el desarrollo económico de la provincia necesita del mayor aporte de técnicos como ustedes”, afirmó.

“Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas transmito el honor que significa esto. Las escuelas técnicas tienen un futuro enorme, grande. Son cimientos de cambio y de transformación”, señaló.

“Pronto, algunos de ustedes, van a salir al mercador laboral, otros continuarán estudiando, y en cualquiera de los casos no dejen de soñar. Traten de abrazar la escuela técnica, es absolutamente importante que trabajen en este sentido”, exhortó el ministro Rivas Piasentini a los estudiantes.

No dudo, y lo afirmo, que el impacto de las escuelas técnicas en nuestra provincia va más allá de esta hermosa jornada que vivemos hoy aquí”, resaltó el jefe de la cartera económica.