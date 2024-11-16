¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Boleta Única Justicia de Corrientes Huawei
Boleta Única Justicia de Corrientes Huawei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Piasentini: “La educación técnica es un aporte vital en el desarrollo económico de la provincia”

Por El Litoral

Sabado, 16 de noviembre de 2024 a las 11:02

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, destacó el valor de la educación técnica y el desarrolló económico del mismo en la provincia de Corrientes. 

En el marco del cierre de la Semana de la Educación Técnica, el jefe de la cartera expresó que “Ustedes son cimientos de cambio y de transformación”, les dijo el funcionario a los alumnos y docentes.

“La gestión del gobernador Gustavo Valdés impulsa para que el Gobierno de Corrientes lleve adelante siempre Tecnicar, tanto en el presente como en futuro”, aseguró.

“Estamos convencidos que el desarrollo económico de la provincia necesita del mayor aporte de técnicos como ustedes”, afirmó.

“Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas transmito el honor que significa esto. Las escuelas técnicas tienen un futuro enorme, grande. Son cimientos de cambio y de transformación”, señaló.

“Pronto, algunos de ustedes, van a salir al mercador laboral, otros continuarán estudiando, y en cualquiera de los casos no dejen de soñar. Traten de abrazar la escuela técnica, es absolutamente importante que trabajen en este sentido”, exhortó el ministro Rivas Piasentini a los estudiantes.

No dudo, y lo afirmo, que el impacto de las escuelas técnicas en nuestra provincia va más allá de esta hermosa jornada que vivemos hoy aquí”, resaltó el jefe de la cartera económica.

 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD