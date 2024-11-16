El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó la liberación de 1600 alevines de surubí en el Paraná en la localidad correntina de Ituzaingó.

En el marco de la XXV Concurso Integración de Pesca del Surubí, el mandatario correntino participó de la liberación de las especies con el objetivo de preservar su fauna.

“Tenemos que comenzar a tener otra mirada sobre el Paraná, mucho tiempo fue extractivista, pero hay que tener conciencia de que sus recursos son finitos”, dijo el gobernador, agregando que “el Paraná necesita nuestra ayuda, que le demos vida”.

En detalle, se liberaron 1600 alevines de surubí, con un promedio de 3 a 4 meses de edad y un tamaño de entre 12 a 18 centímetros.

Valdés comentó que se busca replicar esta iniciativa en cada torneo de pesca que se haga en la provincia, para de esa tener sustentabilidad y “que se pueda vivir de la pesca deportiva, que se generen servicios, gastronomía y puestos de trabajo”.

Existe un plan ictícola que busca producir en cautiverio ejemplares de boga, pacú y el mencionado surubí “para devolver al río algo de lo que nos da”, en palabras del gobernador, quien para cerrar mencionó que es vital también la colaboración de los municipios en la iniciativa.