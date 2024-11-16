Se viene el Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad

La FUNDACIÓN CLUB DE LA LIBERTAD organiza anualmente un CONGRESO DE ECONOMÍA REGIONAL que convoca a debatir temas vinculados al desarrollo del nordeste argentino, en un tradicional foro que se ha constituido en un trascendente espacio de discusión de gran utilidad para la comunidad.

Desde su primera edición y hasta la décima inclusive, ha sido siempre un éxito en convocatoria con más de 400 participantes en cada ocasión, logrando una significativa repercusión periodística y un gran impacto en la sociedad, con más de 40 disertantes de excelente nivel, tanto del ámbito local, regional, nacional e internacional, quienes aportaron sus visiones en cada entrega.

Este UNDÉCIMO CONGRESO DE ECONOMÍA REGIONAL se llevará a cabo el jueves 21 y el viernes 22 de noviembre de 2024, como siempre en el Salón Camba Cuá del imponente Turismo Hotel Casino, en Entre Ríos 650 de la ciudad de Corrientes.

La temática elegida esta vez tiene que ver con “LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA”.

Serán dos jornadas intensas que incluyen paneles y conferencias de prestigiosos expositores nacionales y extranjeros. Se espera una gran concurrencia que incluye a los principales actores del mundo de la política, la economía, como del ámbito académico, profesional, social y empresario.

Los que integramos el CLUB DE LA LIBERTAD defendemos las ideas de la libertad. Nuestros valores esenciales son república, federalismo, derechos individuales, mercados libres y Estado mínimo. Así mismo creemos en la necesidad de generar espacios de reflexión y por eso convocamos a personas con miradas distintas que con sus valiosos aportes suman al intercambio de perspectivas.

Han confirmado su participación como expositores, reconocidos economistas nacionales como José Luis Espert y Ramiro Castiñeira que abordarán diferentes cuestiones de contexto, como así también importantes dirigentes políticos de la región, funcionarios de alta jerarquía de los distintos gobiernos provinciales del nordeste y referentes del mundo de los negocios.

Están confirmadas además las destacadas video conferencias de Manuel Adorni, Agustín Laje y el chileno Axel Kaiser entre algunos de los más conocidos panelistas del encuentro.

También han asegurado su presencia expertos, autoridades académicas, representantes de instituciones empresarias y económicas y calificados invitados internacionales. Asimismo, se suman más de una decena de videoconferencias con disertantes internacionales que aportarán su visión.

Los estudiantes pueden solicitar medias becas para ingresar a la totalidad del evento. Se puede acceder a más información ingresando a bit.ly/congresoeconomiaregional11 o bien contactando al email [email protected] o al celular +54-379-4602694.