Polémica en Goya: Cassani dijo que "la sesión del 6 de diciembre es inexistente en términos legales”

El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad correntina de Goya, Pedro Cassani (h) brindó una conferencia de prensa por una polémica sesión del viernes 6 de diciembre en la que se convocó para tratar los proyectos de Presupuesto Municipal 2025 y Tarifaria 2025.

Cassani afirmó que se trató de un hecho de "nulidad absoluta, más bien inexistente”.

“Convoqué a conferencia de prensa, cumpliendo mi deber como presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Goya, con el fin de aclarar determinados hechos, asumiendo mi responsabilidad de evitar una crisis institucional que, sin dudas, recaerá en perjuicio de todos los vecinos y de nuestra querida ciudad”, comenzó diciendo en la rueda con periodistas.

Consideró que lo ocurrido la semana pasada en el recinto de sesiones, “es un atropello no solo a la institucionalidad, sino también hacia la ciudadanía que nos votó para desempeñar con rectitud los cargos públicos que desempañamos”.

Remarcó que “toda institución de la república debe ser respetada por todos, pero mucho más, por quienes la representamos. Intentar tomarla por asalto, no es bueno, para nadie… El día que asumí como viceintendente de la ciudad juré por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir la carta orgánica y el reglamento interno. Es lo que hice, y lo seguiré haciendo”, sostuvo.

En lo referido al tema de público conocimiento, sobre una sesión que consideró “inexistente” detalló que “no se cumplimentó con el art 140 del Reglamento interno que establece que no se puede tratar ordenanza que implique cuestiones económicas del municipio, sin despacho de comisión. Y, además, no se cumplió con la Carta Orgánica la que establece que el Presupuesto tiene que ser enviado hasta el 30 de octubre de cada año”.

También sostuvo que “lo se intenta aprobar es una Tarifaria que dispone un incremento de impuestos municipales en un 150 por ciento, cuando a nivel nacional el índice inflacionario es del 35”, detallando cada uno de los aumentos impositivos que el proyecto de ordenanza dispone.

“Confirmo, por último, para tranquilidad del vecino, que me reservo las vías administrativas correspondientes para resolver esta cuestión, y en caso de ser necesario, procederemos a utilizar las herramientas judiciales a disposición, sobre los incumplimientos legales cometidos”, concluyó.