En el aniversario de Alvear, Valdés entregó 10 viviendas

En el marco de los 162 años de la ciudad de Alvear, el gobernador Gustavo Valdés hizo la entrega de diez viviendas completamente amuebladas a vecinos de esta ciudad.

Se trata del programa Oñondivé, dependiente del Invico. En este tramo se entregaron diez casas y el título de propiedad a ocho familias. Además el gobernador firmó un convenio para construir otras diez unidades habitacionales por 237 millones de pesos.

El Padre Sergio Almirón se encargó de bendecir las llaves, las viviendas y las carpetas con los respectivos títulos.

Valdés destacó la colaboración entre la Provincia y los municipios para la construcción de viviendas a través del programa Oñondivé, que busca facilitar el acceso a la vivienda a familias con escasos recursos.

“Cuando largamos, este programa que es Oñondivé, todos nos decían que era imposible, que no había ni un intendente que tenga la capacidad y la mano de obra para hacer viviendas”, resaltó Valdés y agregó que “era necesario ejecutar ese programa, en donde nosotros ponemos toda la mano de obra, la dirección técnica”.

Además agregó que "vamos a tratar de terminar la comisaría en breve, que vamos a estar arrancando con este presupuesto”.

El mandatario habló sobre el desarrollo de la industria local de muebles, la necesidad de asegurar la educación de los niños, y el compromiso de los correntinos en la defensa de su tierra. “Con estas casas damos un gran paso, por los muebles”, aseveró y dijo que se decidió amoblar los hogares porque “la industria correntina es buena, y que podemos acercar muebles con madera correntina era perfecto”.

Valdés habló del problema que había con la Escuela Agrotécnica “porque eso es todo terreno que compró la provincia de Corrientes en su momento”, y por ello se quería construir en el lugar una comisaría, pero en el terreno existen casas construidas por los docentes de la Agrotécnica. Esto generó conflicto “porque para el derecho, cuando vos haces una casa en terreno ajeno, la casa le corresponde al dueño del terreno, y comenzamos a tener disputas”, dijo Valdés.

“Entonces, de alguna manera, nosotros entregamos los títulos, pero le estamos dando el derecho que realmente merecían cada uno de los que están ahí, y a profesores”, reflexiona Valdés y añoró que “sus hijos puedan seguir siendo profesores, y puedan seguir formando a los alumnos. Y los que están hoy recibiendo una casa, que le den estudios a sus hijos”.

Oñondivé

El Plan Provincial de Oñondivé se administra y gestiona a través del Instituto de Vivienda de Corrientes en coordinación con los municipios. Quienes aportan terrenos de su propiedad, dotados de infraestructura básica y aseguran la provisión de mano de obra para la ejecución de los módulos básicos.

Dicho programa da una respuesta inmediata a una carencia de instalaciones sanitarias adecuadas y seguras, viviendas construidas con materiales precarios o inadecuados, agravado todo esto por el hecho de que estas situaciones se dan con la ocupación irregular de predios no aptos ambientalmente.

De esta manera el Gobierno Provincial concreta paso a paso las políticas públicas propuestas por esta gestión. Consecuente con la concepción de la obra pública aplicada al mejoramiento del hábitat, la sostenida presencia del gobierno en cada una de las localidades de la provincia, compone junto a INVICO, la respuesta que demanda la ciudadanía en materia de vivienda y equipamiento comunitario.

A través del aporte del Ministerio de Desarrollo Social, las viviendas se entregan totalmente amoblada

