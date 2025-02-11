Valdés inauguró la Sala "Diego Maradona" y firmó convenios de obras por $800 millones

Tras su recorrida por el interior de la provincia, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés dejó inaugurado el lunes en Esquina el museo municipal de Esquina "Armando Martínez Rolón" que conserva objetos del astro del fútbol.

Además, el mandatario firmó dos convenios: uno por casi $500 millones para desagües y otro por $300 millones para mejoramiento vial.

Luego de entregar formalmente la propiedad al Intendente de la localidad, Hugo Benítez en la calle Santa Rita a cuadras de la Costanera, el mandatario dejó habilitada la sala que lleva el nombre de "Diego Armando Maradona".

El acto se realizó en un edificio ubicado sobre calle Santa Rita, a unas dos cuadras de la Costanera.

Previo al corte de cintas, Valdés en conjunto con el jefe comunal, firmó dos convenios para la ciudad esquínense. Uno por 500 millones para desagües y otro por $300 millones para mejoramiento vial. En el primero, la Provincia se compromete a financiar al Municipio, realizando la obra de entubado y alcantarillado de las calles Berón de Astrada y General Paz por un monto de 497 millones de pesos. Y en el segundo, la Provincia se compromete a destinar financiamiento para la construcción de 20 cuadras de cordón cuneta con ripio por un monto de 300 millones de pesos.

Después de la firma de documentos, el gobernador se comprometió con el intendente Benítez a "seguir embelleciendo la localidad con más obras en la Costanera". Ambos destacaron la importancia de la historia y la unión.

"Somos partes de muchas luchas con fe, hoy estamos en la advocación a Santa Rita. Tenemos santos, porque nos criamos en la fe y tenemos lugares que marcan nuestras luchas, como el departamento José de San Martín" expresó el mandatario.

Además, recordó que en este mismo día se celebran los aniversarios de las localidades de Alvear y Lavalle, haciendo mención a la lucha de los próceres argentinos como Rosas y Paz. Finalmente, destacó los hechos históricos de Genaro Berón de Astrada, ex gobernador de Corrientes.

“En definitiva, somos historia y rememoramos la historia”, y agregó que “un pueblo que no conoce a dónde va, no conoce su historia, y como pueblo estamos obligados a cumplir el mandato de la historia, por eso honramos nuestra sangre correntina y tenemos que llevarla bien adelante”, remarcó.

En tanto, el intendente de Esquina agregó que "este día es especial, y es de unión, para todos los esquínenses y todos los correntinos, tenemos que caminar por el bien, por la paz, por el crecimiento de nuestra patria”.

