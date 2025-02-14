Valdés: "Vamos Corrientes continuará la transformación de la Capital"

En un multitudinario acto, asumieron este viernes las autoridades del Comité Capital de la UCR donde el gobernador Gustavo Valdés aseguró que "con Vamos Corrientes ganaremos nuevamente la intendencia". El mitin tuvo lugar en el club San Martín, donde además de la dirigencia y militancia radical, también estuvieron los principales representantes de los partidos políticos que apoyan al Gobierno provincial. "Hicimos mucho con el intendente Eduardo Tassano" y "no tenemos que detener el avance", sostuvo allí el mandatario provincial, ratificando su compromiso, mediante "la unión que hace posible la transformación, el cambio y el progreso de todos".

En la ocasión asumió Claudio Polich como presidente del Comité Capital de la UCR, junto a Florencia Ojeda como su vice, y los restantes miembros del mismo más su rama juvenil. Además del intendente capitalino, estuvo en la ocasión el vicegobernador Pedro Braaillard Poccard, el viceintendente Emilio Lanari y los principales dirigentes de la UCR y de una veintena de partidos que expresan su adhesión a Vamos Corrientes.

"Todos los que estamos acá, le estamos poniendo alma y vida para seguir manteniendo la democracia", comenzó su discurso Valdés al cerrar el acto que tuvo previamente otros oradores. Y remarcó que "esa será siempre la bandera del radicalismo como nos enseñó Raul Alfonsín, quien nos decía que la Constitución Nacional es un rezo laico".



El gobernador de Corrientes y presidente de la UCR provincial, sostuvo ante la multitud que acudió a respaldar su liderazgo, que "somos un partido organizado y comprometido con cada una de las instituciones de la democracia. Y el camino democrático de la UCR son las urnas y así lo hicimos, logramos que los afiliados ratifiquen a sus autoridades mediante el voto".



"Por eso hoy los afiliados y militantes están confiados en estas autoridades que están asumiendo en esta Capital que es un bastión electoral", afirmó, considerando que "a nadie le quedan dudas que los militantes radicales estamos en todos los lugares con cada uno los que necesitan una mano".



Así fue que luego, Valdés aseguró que "en las elecciones con Vamos Corrientes ganaremos nuevamente la intendencia de la Capital, con la UCR a la cabeza y los partidos que entienden que esta alianza es la unión que hace posible la transformación, el cambio y el progreso de todos".



"Hicimos mucho con el intendente Eduardo Tassano, trabajando con todos los vecinos, asfaltando, enripiado y con mucha infraestructura urbana que transformó la Capital, haciendo estos últimos 8 años la mejor gestión municipal de la historia", sostuvo y agregó que "hoy la ciudad está mucho más linda, más limpia, más moderna y más inclusiva".



"Pero, no lo hicimos solos desde la UCR, sino con todos los partidos que integramos este espacio que ahora se llama Vamos Corrientes", aclaró Valdés. Y arengó: "No tenemos que detener el avance, por eso vamos a ir barrio por barrio con nuestra militancia y gestión para mejorar la vida a cada uno de los correntinos. No vamos a dejar que desde las redes sociales nos vengan a decir lo que no es cierto".



"En Corrientes vivimos muchos tiempos difíciles y supimos salir adelante, por eso ahora la UCR va a volver a construir el espacio que sacará adelante a esta provincia con Vamos Corrientes", consideró, advirtiendo que "se vienen tiempos difíciles, pero no nos van a detener, porque vamos a seguir juntos luchando por el futuro que nos merecemos".

Vamos Corrientes

En la ocasión estuvieron los principales referentes de la UCR, ELI, CC-ARI, Partido Popular, Partido Liberal, Partido Autonomista, Partido Nuevo, Unión Popular, INCO, Partido Conservador Popular, Acción por la República, CICO, PRO, Ladrilleros Unidos, MID, Partido Laborista, y Acción Popular por los Trabajadores.

Eduardo Tassano

"La Capital tiene a su favor la gran voluntad del gobernador Gustavo Valdés de transformar la ciudad con infraestructura que mejora la calidad de vida de los vecinos y traen a los turistas generando desarrollo económico y empleo de calidad", expresó a su turno el jefe comunal. Tassano deseó así que "quiero que sigamos juntos para volver a ganar, porque juntos ganamos todas las elecciones que hubo en la Capital".

Claudio Polich

Antes, Polich dijo sobre el mismo escenario que "este es un acto muy importante en el que asumimos compromisos y responsabilidades, y agradezco a los militantes de otros partidos que generosamente vinieron a acompañarnos".



El flamante presidente del radicalismo capitalino, dijo allí que "en la UCR tenemos una renovación constante, por eso es muy importante de la militancia hoy presente y espero que entre todos construyamos la gestión del Comité Capital de la UCR, que hace tiempo viene teniendo una afianzamiento territorial muy importante y eso es mérito de los dirigentes y militantes, sobre todos de los jóvenes que cada vez más se suman con entusiasmo para construir su propio futuro y el de todos. Y desde la militancia de la UCR tenemos que ratificar nuestro compromiso con la educación y la salud pública".



"También tenemos que enaltecer el rol de la mujer en el partido, en el barrio, en las instituciones y en las familias", agregó, insistiendo en que "la educación tiene un rol social igualador, la UCR es un partido con doctrina que valora de forma sagrada la movilidad social ascendente a través de la educación".

La provincia y la ciudad de Corrientes tienen un rumbo con desarrollo para el progreso de las grandes mayorías por eso pido que trabajemos juntos para afianzar este rumbo", arengó Polich y afirmó que "Gustavo Valdés para todos nosotros es un honor tenerlo como presidente de la UCR provincial, porque es un militante radical de siempre". Y concluyó pidiendo que "sigamos siendo protagonistas de los cambios para tener el futuro que nos merecemos".

Florencia Ojeda

"Para los radicales la asunción de autoridades es un acto fundamental de institucionalidad, sobre todo en este momento en el que la política está siendo bastardeada por quienes nunca la ejercieron y la política es una vocación, por eso los militantes transpiramos la camiseta", exclamó a su turno Ojeda. La vicepresidente primera del Comité Capital también aseguró que "en la UCR queremos que más mujeres se sumen a la política, con este Comité vamos a acompañar la gran transformación de la provincia que viene desarrollando nuestro gobernador Gustavo Valdes, con quien vamos a trabajar codo a codo".

Juventud Radical

Por su parte, el flamante presidente de JR Capital, José María Gimenez dejó en claro que "siempre voy a estar codo a codo con todos los jóvenes de la UCR recorriendo los barrios, demostrando que los militantes 2.0 de Buenos Aires no pueden amedrentarnos desde las redes sociales". Mientras que Lilian Cano, presidente la JR provincial dijo que "este Gobierno provincial tiene el compromiso de todos los jóvenes radicales de la provincia, por eso la UCR va a seguir siendo el motor de esta gran alianza con el compromiso de todos nosotros para seguir desarrollando la provincia y generando más oportunidades para todos".

Nuevas autoridades de la UCRC

omité Capital: presidente Claudio Polich y vicepresidente primera Florencia Ojeda, acompañados por Julián Breard, Lucy, Pereyra, Héctor Torres, Sonia Quintana, Fabricio Sartori, Adela Saade, Hugo Molina, Natalia Cardozo, Ignacio Maldonado, Zunilda Zarza, Fernando Brambilla, Marta Sosa y Lucas Carballo.



JR Capital: presidente José María Giménez, acompañado de Gastón Breard, Lina Consiglio, Matías Payes, Cristian Gómez, Noelia Cazas, Jorge Simonit, Úrsula Bullón, Asunción Ávalos, Milagros Maidana, Lara Koller, Candela Arreguín, Augusto Benítez, Gustavo Vallejos y Estefí Aquino.