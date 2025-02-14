"Hay que seguir apostando a la producción", dijo Valdés sobre el desarrollo industrial

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, inauguró este viernes una planta industrial en la sede de la firma Eseica Nea SRL. Además, habló del acompañamiento de su gestión en el sector productivo e industrial.

En un acto en la planta ubicada en ruta 5, km 5, se presentó la planta de anodizados de aluminio y del sector de fabricación de termotanques solares.

Sobre este tipo de acciones e inversiones, el gobernador dijo que "los rubros productivos de corrientes, salvo el de la madera, están con algunos inconvenientes" y agregó que "hay que seguir apostando a la producción".

En este sentido, Valdés dijo que la provincia cuenta con "líneas productivas interesantes donde la tasa de interés se reduce, lo que da pie a la inversión".

El mandatario destacó la relación que existen en los proyectos provinciales, relacionando la entrega de viviendas amobladas con producción correntina. "Son procesos realizados 100% en Corrientes que nosotros tenemos que acompañar y apuntalar". Agregó como novedad que las próximas "viviendas sociales van a tener este tipo de termotanques", los cuales serán producidos en Eseica.

Además mencionó el desarrollo de paneles solares y la posibilidad de su instalación en el polo industrial: "esto permite un ahorro muy importante en materia energética, son unos dos mil metros cuadrados que permite tener unos 3.5 millones de pesos mensuales de ahorro".

Valdés sumó esta propuesta para las "empresas que quieran ser prosumidores", destacando el uso de energía limpia y el desarrollo para que esta se inyecte a la red eléctrica. Esto significa para la energía industrial "un descuento importante", destacó.

Dentro del marco de inversiones y proyectos productivos, el gobernador anunció que visitará Monte Caseros. Allí acompañará al intendente de la localidad y analizarán la implementación del Plan Naranja para los productores cítricos.

Mejora en los salarios estatales

El gobernador fue consultado sobre la recomposición salarial de los trabajadores provinciales, a lo que respondió que "estamos mirando los números de ingreso de este año" y agregó que "vamos a estar anunciando ni bien podamos".

Además, trajo a colación el inicio de clases y dijo que "vamos a tener el anuncio de mejoras en la ayuda escolar" destacando que esta medida "va a impactar en el salario familiar".