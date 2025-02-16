Corrientes bajo alerta amarilla por tormentas eléctricas

Las lluvias pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la provincia de Corrientes pueden ser el alivio que tanto esperan los correntinos este domingo. Es que rigen dos alertas por tormenta, una en el norte y otra en el sur provincial.

Cabe recordar que para este domingo el SMN prevé temperaturas que oscilarán entre los 25° y 35°, llegando a su pico durante la tarde. Además, en ese momento del día se espera una tormenta en la capital.

Con respecto a las lluvias, el SMN anunció que en el norte de Corrientes rige una alerta amarilla por tormentas para: Capital, Itatí, Empedrado, Mbucuruyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, General Paz, Berón de Astrada, Caa Catí, San Miguel e Ituzaingó.

Mientras que el resto de las localidades ubicadas al sur provincial están bajo una alerta naranja, por lo que se pide a la población tener cuidado con las anegaciones y acumulación de agua.

Por otro lado, actualmente rige una alerta amarilla por temperaturas moderadas a elevadas en: Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

En estos lugares se recomienda a la comunidad tener precaución con los grupos de riesgo que son los niños, los adultos mayores de 65 años y las personas con enfermedades crónicas.