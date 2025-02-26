Valdés llamó a luchar "para tener un país más justo y equilibrado"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés declaró ante la prensa en Yapeyú, tras los festejos por el natalicio del General José de San Martín. Además, contó que este miércoles estará en Buenos Aires para tratar temas de suma importancia para la región.

Valdés consideró "muy bien" la relación entre la provincia y Nación. Pero planteó que existe la necesidad de "seguir luchando en este tiempo" por el federalismo, para evitar "un país centralista".

Por ello, el mandatario llamó a "luchar las provincias argentinas en una unión fraterna para tener un país más justo y equilibrado". Además, este miércoles estará en Buenos Aires, donde expondrá junto a su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sobre forestación en un foro internacional donde hará lo mismo un ministro de Misiones y el funcionario nacional del área.

Para ser más precisos, Valdés asistirá al Foro de Inversión Forestal, organizado por el IFC (International Finance Corporation) que tendrá lugar en el Four Seasons Hotel y que en la ocasión abordará "el potencial sostenible de Argentina".

Por último, el mandatario comentó que confía en el llamado a Audiencia Pública "a efectos de que se puedan licitar las autovías importantes". En este marco, pidió que "continúen y que nosotros podamos tener ya una definición de modelo con rutas en buen estado".