Viene Rosatti para homenajear a publicistas de la Unne

n Con vistas a participar del homenaje que la Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas de la Unne realizará a los doctores Martha Altabe y Mario A. R. Midon, el doctor Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su calidad docente, adelantó que llegará a nuestra ciudad el próximos jueves 15 de mayo.

La jornada que tendrá como objetivo examinar temas del “Federalismo y la Democracia”, contará también con la presencia de reconocidos publicistas de la especialidad, a saber los doctores Antonio María Hernández, Pablo L. Manili, Daniel Sabsay, Maximiliano Toricelli y la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, doctora Marcela I. Basterra.

En el primer panel de la reunión, a las 9, expondrán los profesores Mónica Niz, Rosario Auge, Alvaro Monzón Wyngard y Omar Ulises D’andrea, coordinados por Yamile Amad.

Seguidamente, lo harán los doctores María Albornoz Ríos, Iride I. Grillo y Héctor Gimenez, bajo la dirección de Gerardo Pozzer.

Julieta Lértora dirigirá el cierre de las disertaciones de la mañana, que contará con la intervención de los profesores Maximiliano Toricelli y Antonio Ma. Hernández. Este último tendrá a su cargo la presentación del libro “Inconstitucionalidades no Declaradas” obra de autoría del doctor Mario A.. R. Midón.

En horario vespertino, desde las 16, expondrán los doctores Luis Eduarto Rey Vazquez, M, Mirta Sotelo de Andreau y Pablo L. Manili, oficiando de moderador Adrián Bufone.

A las 16.50, continuarán Daniel Sabsay, Armando Aquino Brito, Juan David Castello y Marcela Basterra, siendo su ordenador Gonzalo Martínez.

A continuación, el profesor Horacio C. Rosatti brindará una conferencia magistral.

Los actos cerrarán con palabras del Decano, doctor Mario Villegas, Laura Ferragud con una semblanza de la homenajeada doctora Martha Altabe y, Carlos Luque, quien trazará un bosquejo del otro agasajado, doctor Mario A. R. Midón.

La actividad es no arancelada y la inscripción puede realizarse en la página web de la Facultad de Derecho.