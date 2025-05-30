Virasoro tiene su primera cancha de básquet con piso parquet

El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés encabezó este jueves un acto, donde inauguró la colocación de un moderno piso de parquet en la cancha de básquet del Club Social y Deportivo “Renacimiento Aguapey” de Gobernador Virasoro.

La obra tuvo el objetivo de mejorar el edilicio del club, donde más de 300 chicos asisten diariamente.

Durante el acto, Valdés destacó que esta inversión forma parte de una política de Estado en su gestión, orientada a fortalecer el deporte en toda la provincia.

"A lo largo de este tiempo hicimos y mejoramos muchas canchas en Corrientes. El parquet no es fácil de instalar, primero tuvimos que reparar los techos para evitar filtraciones", explicó el mandatario.

Asimismo, remarcó que obras similares se vienen realizando en distintos clubes del territorio provincial, gracias a fondos provenientes de Lotería Correntina. “Es la única institución que nos devuelve esto a la sociedad: chicos y jóvenes disfrutando del deporte”, afirmó Valdés, quien también fue nombrado “socio honorífico” por la Comisión Directiva del club.

La inauguración contó con la presencia del presidente de la Asociación de Clubes de Básquet, Eduardo Tassano, y del secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrille. Este último subrayó la importancia de la infraestructura como incentivo para los jóvenes, y anunció el inicio del Torneo Costa del Uruguay, previsto para el 23 de junio con la participación de seis equipos de cuatro ciudades en 19 disciplinas.

Además del nuevo piso, el Club Aguapey ya había mejorado baños, vestuarios y próximamente continuará con la ampliación de estas instalaciones. En esta oportunidad, también se entregaron elementos deportivos y un moderno tablero electrónico.

El presidente del club, Katriel Zalazar, celebró el acompañamiento del Gobierno provincial y expresó su entusiasmo de cara al 60° aniversario de la institución, que se celebrará el 2 de octubre de 2026.

“Hoy contamos con tableros de acrílico, equipamiento nuevo y una cancha de parquet de primer nivel. Gracias por apostar por nuestro club”, concluyó.