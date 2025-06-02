¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Elsa Romero Feris puente General Belgrano Transporte Publico de Pasajeros
Elsa Romero Feris puente General Belgrano Transporte Publico de Pasajeros
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
POLÍTICA

Gustavo Valdés no estará en la reunión de la Comisión Federal de Inversiones

El mandatario provincial continuará con su agenda oficial en Bella Vista que celebra su bicentenario. En tanto que el CFI convocó para el martes a todos los gobernadores para tratar temas que atañen a la economía.

Por El Litoral

Lunes, 02 de junio de 2025 a las 12:30

El gobernador Gustavo Valdés confirmó durante la mañana de este lunes que no participará de la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a realizarse en Buenos Aires.

Tras la entrega de móviles híbridos a la Policía de Corrientes este lunes en la avenida Costanera, el mandatario provincial habló con la prensa presente.

Cuando fue consultado sobre su presencia en la reunión del CFI programada para el martes, Valdés dijo que “voy a estar en Bella Vista, mañana cumple 200 años”, dándole importancia a la agenda oficial que ya tiene marcada. Sin embargo no mencionó si estará algún representante de Corrientes.

Además, recordó que en la misma ciudad hará entrega de viviendas del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) en la zona sur, a las 17 horas. Siendo esta acción la antesala a los festejos del Bicentenario de Bella Vista.

Reunión clave

El Consejo Federal de Inversiones convocó la presencia de los mandatarios provinciales y del jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires para tratar la caída en la recaudación provincial y en las transferencias de fondos desde la Nación.

Sobre la representación de Corrientes en la reunión, no se descarta la posibilidad de una asistencia virtual, así como lo hará Hugo Passalacqua de Misiones.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD