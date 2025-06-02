Gustavo Valdés no estará en la reunión de la Comisión Federal de Inversiones

El gobernador Gustavo Valdés confirmó durante la mañana de este lunes que no participará de la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a realizarse en Buenos Aires.

Tras la entrega de móviles híbridos a la Policía de Corrientes este lunes en la avenida Costanera, el mandatario provincial habló con la prensa presente.

Cuando fue consultado sobre su presencia en la reunión del CFI programada para el martes, Valdés dijo que “voy a estar en Bella Vista, mañana cumple 200 años”, dándole importancia a la agenda oficial que ya tiene marcada. Sin embargo no mencionó si estará algún representante de Corrientes.

Además, recordó que en la misma ciudad hará entrega de viviendas del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) en la zona sur, a las 17 horas. Siendo esta acción la antesala a los festejos del Bicentenario de Bella Vista.

Reunión clave

El Consejo Federal de Inversiones convocó la presencia de los mandatarios provinciales y del jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires para tratar la caída en la recaudación provincial y en las transferencias de fondos desde la Nación.

Sobre la representación de Corrientes en la reunión, no se descarta la posibilidad de una asistencia virtual, así como lo hará Hugo Passalacqua de Misiones.